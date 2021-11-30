«Бакотек» розпочинає поставки рішень для промислової кібербезпеки Waterfall Security

30 ноября 2021 г., 12:45

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Waterfall Security Solutions, компанія-розробник рішень для захисту систем на базі OT (операційних технологій), та «Бакотек» оголошують про партнерство. Як офіційний дистриб'ютор «Бакотек» представляє продукти та рішення для промислової кібербезпеки Waterfall в Україні, Молдові, Білорусі, Азербайджані, Грузії, Вірменії, Казахстані, Узбекистані, Туркменістані, Таджикистані та Киргизії.

Waterfall Security виробляє сімейство технологій та продуктів однонаправлених шлюзів, які забезпечують видимість операцій у масштабах усього підприємства із впорядкованим контролем. Продукти Waterfall є еволюційною альтернативою міжмережевим екранам. Зростаючий список клієнтів компанії включає національні інфраструктури, електростанції, атомні станції, морські та наземні нафтогазові об'єкти, нафтопереробні заводи, виробничі підприємства, комунальні підприємства тощо. Продукти Waterfall, розгорнуті в Північній Америці, Європі, на Близькому Сході та в Азії, підтримують найширший на ринку спектр провідних промислових платформ віддаленого моніторингу, додатків, баз даних та протоколів.

Пропозиції Waterfall Security є цінними як для керівників з інформаційних технологій, які займаються забезпеченням кіберзахисту для об'єктів критично важливої інфраструктури, так і для IT-директорів, які працюють над безпечним об'єднанням як OT-систем, так і мереж для MES (систем управління виробництвом), прогнозного обслуговування, OEE (загальної ефективності обладнання) та інших додатків автоматизації бізнесу. Однонаправлені шлюзи Waterfall забезпечують безпечну інтеграцію IT/OT.

Устаткування Unidirectional Gateway захищає промислові системи та системи OT від зовнішніх атак, незалежно від того, наскільки витончені ці атаки, програми-вимагачі або інші шкідливі програми. Програмне забезпечення Unidirectional Gateway робить дані OT доступними для користувачів та програм з IT з мінімальним впливом на мережі та чутливі системи OT.

«Партнерство з Waterfall Security – стратегічно важливий крок, який принесе користь усім представникам ринку: у підприємств з'явиться можливість реалізувати трендові підходи інтеграції IT і OT, вендор отримає ринок із зацікавленими потенційними клієнтами, а «Бакотек» доповнить портфель пропозицій ще одним рішенням для OT» – говорить Євген Бадах, СЕО «Бакотек».

Захист від кібератак у новому віртуальному світі