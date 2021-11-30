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Продажи Alibaba за квартал достигли 31,147 млрд долл., доход от облачных вычислений вырос до 3,105 млрд долл.

30 ноября 2021 г., 11:15
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Продажи Alibaba за квартал достигли 31,147 млрд долл., доход от облачных вычислений вырос до 3,105 млрд долл.

Компания Alibaba Group Holding объявила финансовые результаты за квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года.

«В этом квартале Alibaba продолжила активно инвестировать в три наших стратегических направления: внутреннее потребление, глобализацию и облачные вычисления, чтобы заложить прочную основу нашего устойчивого роста в будущем», - заявил Даниэль Чжан, председатель совета директоров и главный исполнительный директор. компании Alibaba Group. «Число активных пользователей в глобальной экосистеме Alibaba достигло примерно 1,24 миллиарда, с ежеквартальным чистым приростов на 62 миллиона человек, и мы находимся на пути к достижению нашей долгосрочной цели по обслуживанию двух миллиардов потребителей во всем мире».

«Мы зафиксировали рост выручки на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет показателей нашего диверсифицированного бизнеса», - сказала Мэгги Ву, финансовый директор Alibaba Group. «В течение этого квартала наши постоянные инвестиции в ключевые стратегические области привели к устойчивому росту этих молодых предприятий».

Выручка составила 200,690 млрд юаней (31,147 млрд долл.), увеличившись на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доход от облачных вычислений составил 20,007 млрд юаней (3,105 млрд долл.), что на 33% больше в годовом сравнении.

Годовых активных пользователей («AAC») экосистемы Alibaba теперь насчитывается 1,24 миллиарда — из них 953 миллиона в Китае и 285 миллионов за рубежом.

Прибыль от операционной деятельности составила 15,006 млрд юаней (2,329 млрд долл.), что на 10% больше, чем в прошлом году.

Скорректированная EBITA, оценка не по GAAP, снизилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 28,033 млрд юаней (4,351 млрд долл.). Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было вызвано, прежде всего, увеличением инвестиций в ключевые стратегические области, которые продемонстрировали устойчивый рост операций, а также поддержкой продавцов. Эти инвестиции в ключевые стратегические области коммерческого сегмента компании, такие как Taobao Deals, Local Consumer Services, Community Marketplaces и Lazada, увеличились на 12,575 млрд юаней по сравнению с прошлым годом.

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