Продажи Alibaba за квартал достигли 31,147 млрд долл., доход от облачных вычислений вырос до 3,105 млрд долл.

30 ноября 2021 г., 11:15

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Компания Alibaba Group Holding объявила финансовые результаты за квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года.



«В этом квартале Alibaba продолжила активно инвестировать в три наших стратегических направления: внутреннее потребление, глобализацию и облачные вычисления, чтобы заложить прочную основу нашего устойчивого роста в будущем», - заявил Даниэль Чжан, председатель совета директоров и главный исполнительный директор. компании Alibaba Group. «Число активных пользователей в глобальной экосистеме Alibaba достигло примерно 1,24 миллиарда, с ежеквартальным чистым приростов на 62 миллиона человек, и мы находимся на пути к достижению нашей долгосрочной цели по обслуживанию двух миллиардов потребителей во всем мире».



«Мы зафиксировали рост выручки на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет показателей нашего диверсифицированного бизнеса», - сказала Мэгги Ву, финансовый директор Alibaba Group. «В течение этого квартала наши постоянные инвестиции в ключевые стратегические области привели к устойчивому росту этих молодых предприятий».



Выручка составила 200,690 млрд юаней (31,147 млрд долл.), увеличившись на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Доход от облачных вычислений составил 20,007 млрд юаней (3,105 млрд долл.), что на 33% больше в годовом сравнении.



Годовых активных пользователей («AAC») экосистемы Alibaba теперь насчитывается 1,24 миллиарда — из них 953 миллиона в Китае и 285 миллионов за рубежом.



Прибыль от операционной деятельности составила 15,006 млрд юаней (2,329 млрд долл.), что на 10% больше, чем в прошлом году.



Скорректированная EBITA, оценка не по GAAP, снизилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 28,033 млрд юаней (4,351 млрд долл.). Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было вызвано, прежде всего, увеличением инвестиций в ключевые стратегические области, которые продемонстрировали устойчивый рост операций, а также поддержкой продавцов. Эти инвестиции в ключевые стратегические области коммерческого сегмента компании, такие как Taobao Deals, Local Consumer Services, Community Marketplaces и Lazada, увеличились на 12,575 млрд юаней по сравнению с прошлым годом.

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