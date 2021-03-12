ASUS ProArt B550-Creator — материнская плата для творческих профессионалов

12 марта 2021 г., 16:15

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Представленная ASUS материнская плата ProArt B550-Creator на платформе AMD Ryzen 5000 нацелена на создание компьютеров для творческих профессионалов.

Среди особенностей новинки отмечаются расширенные средства безопасности и удобные функции для разработчиков контента, которые помогут им ускорить рабочие процессы и легче реализовать свои идеи.

Заявлено, что система питания и поддержка PCI 4.0 позволяют материнской плате ProArt B550-Creator раскрыть максимальную вычислительную мощность процессоров AMD Ryzen при 3D-рендеринге, монтаже видеороликов и работе с большими файлами. Высокие требования процессоров нового поколения помогает выполнить комплексное и эффективное решение по отводу тепла, гарантирующее стабильность работы системы.

Материнская плата ProArt B550-Creator имеет полный набор современных интерфейсов, в том числе два порта Thunderbolt 4, два порта Intel 2.5G Ethernet на базе контроллера Intel и четыре порта USB 3.2 Gen 2. Напомним, что интерфейс Thunderbolt 4 дает возможность подключить два внешних дисплея 4K UHD или один 8K.

Два порта 2.5G Ethernet (Intel I225-V) позволяют быстрее передавать большие объемы данных через локальную сеть, поэтому подходят для копирования массивных файлов на сетевые устройства хранения данных (NAS), потоковой передачи видео в высоком разрешении и обмена рабочими материалами с коллегами. Вместе с платой ProArt B550-Creator предоставляется фирменное программное обеспечение CreationFirst, оптимизирующее распределение пропускной способности сетевого соединения и ускоряющее работу важнейших для творчества программ.

ProArt B550-Creator обеспечивает стабильное электропитание и имеет комплексную систему охлаждения, которая отвечает всем требованиям самых современных процессоров серии AMD Ryzen 5000 и гарантирует производительность в процессе решения творческих задач. Стабилизатор напряжения с 12+2 силовыми модулями обеспечит питанием процессоры Ryzen, а эксклюзивные усиленные 8+4-контактные разъемы ProCool гарантируют стабильную подачу напряжения питания на силовые модули.

Для удержания температурных показателей в норме используются массивные радиаторы с большой площадью поверхности, а высококачественные термопрокладки отводят тепло из зон стабилизатора напряжения и дросселей. Все вышеназванное вместе с радиаторами M.2 позволяет ProArt B550-Creator эффективно охлаждать и процессор, и SSD-накопители, гарантируя стабильность всей системы, быструю передачу данных, а следовательно, беспрепятственный процесс создания контента.

Для профессиональных дизайнерских и творческих студий безопасность системы и эффективное управление устройствами жизненно важны для бесперебойной работы, уменьшения эксплуатационных расходов и предотвращения утечки данных. ProArt B550-Creator полностью совместима с ПО ASUS Control Center Express, которое обеспечивает централизованное управление ИТ-инфраструктурой и дополнительные функции безопасности, в частности управления USB-портами, «черный» список ПО и дистанционный контроль за реестром Windows — и все это с минимальными настройками.

Функции управления USB-портами позволяют администраторам блокировать, разрешать работу или переводить порты USB на материнской плате в режим «только чтение» для предотвращения утечки рабочих материалов и других важных данных. «Черный» список ПО гарантирует, что пользователи не смогут запустить опасные программы, а дистанционный контроль за реестром Windows позволяет администраторам удаленно разрешать и блокировать возможность внесения изменений в реестр Windows на клиентских устройствах, чтобы предотвратить несанкционированные изменениям конфигурации системы.

Вместе с платой ProArt B550-Creator предоставляется ProArt Creator Hub — интуитивное программное обеспечение, позволяющее централизованно управлять всеми продуктами серии ProArt, в частности дисплеями и ноутбуками ProArt. В случае ProArt B550-Creator это ПО позволяет настраивать профили работы вентиляторов на материнской плате, следить за состоянием компонентов системы, в том числе процессора, ОЗУ и накопителей, и быстро запускать часто используемые программы.

Для обеспечения чистой передачи голоса при аудио- и видеозвонках ProArt B550-Creator использует фирменную технологию двустороннего интеллектуального шумоподавления. Она использует огромную базу данных глубокого обучения, чтобы исключить из аудиопотока от микрофона или другого входа все лишние звуки — щелчки клавиш, кнопок мыши и другие фоновые шумы — чтобы ничто не мешало собеседникам слышать друг друга во время общения.

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