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Несмотря на снижение поставок, рынок серверов увеличил выручку

12 марта 2021 г., 16:45
Несмотря на снижение поставок, рынок серверов увеличил выручку

Аналитики IDC представили свой взгляд на развитие мирового рынка серверов в финальном квартале 2020 г. Сообщается, что выручка рынка выросла на 1,5% «YoY», до 25,8 млрд долл., тогда как поставки снизились на 3,0% и не превысили 3,3 млн устройств.

Сегмент серверов начального уровня увеличился в денежном объеме на 3,7%, до 20,4 млрд долл. Средний ценовой диапазон также вышел в плюс (+8,3%, 3,3 млрд долл.), тогда как системы High-End просели на 21,8%, до 2,1 млрд долл.

Высокий спрос на китайском рынке оказался главным двигателем рынка — если в Поднебесной квартальная выручка выросла на 22,7%, то остальном мир отчитался спадом на 4,2%.

Blade-системы продолжили отчитываться снижением выручки (-18,1%), тогда как стоечные решения улучшили прошлогодний результат на 10,3%. Также как и в предыдущем квартале рост выручки продемонстрировали системы, построенные на базе процессоров AMD (+100,9%) и ARM (+345,0%). Общая выручка от поставок серверов архитектуры х86 достигла 23,1 млрд долл. (+2,9%), тогда как направление non-x86 сократилось на 9,0%, до 2,8 млрд долл.

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