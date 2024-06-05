ASUS Prime – лінійка відеокарт на базі графічних процесорів NVIDIA GeForce RTX

5 июня 2024 г., 15:35

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Компанія ASUS оголосила про випуск нової лінійки відеокарт ASUS Prime, до складу якої входять моделі Prime GeForce RTX 4070 SUPER, Prime GeForce RTX 4070 і Prime GeForce RTX 4060 Ti. Створені для широкої аудиторії комп'ютерних ентузіастів, які віддають перевагу потужним і водночас недорогим компонентам, ці пристрої оснащені системою охолодження з трьома вентиляторами і є досить тонкими для використання в корпусах малого формфактора (SFF). Вони виконані у стилістиці популярної екосистеми ASUS Prime.





Сьогодні багато користувачів під час створення потужних ПК в ультракомпактних корпусах SFF стикаються з проблемами та викликами. Нова програма NVIDIA GeForce SFF-Ready спрощує процес створення компактних ПК шляхом маркування корпусів і відеокарт, сумісних із корпусами SFF. Вибираючи корпус і відеокарту з маркуванням SFF-Ready, користувачі можуть бути впевнені, що вони будуть сумісними, що спростить процес складання комп'ютера.



Моделі відеокарт Prime GeForce RTX 4070 SUPER і Prime GeForce RTX 4070 приєднуються до відеокарт RTX 4070 лінійки ProArt, сумісних із програмою NVIDIA GeForce SFF-Ready. 2,5-слотові відеокарти Prime товщиною 50 мм і довжиною 269 мм вписуються в рекомендований NVIDIA формфактор для ПК SFF.





Відеокарти Prime GeForce RTX 4070 SUPER, Prime GeForce RTX 4070 і Prime GeForce RTX 4060 Ti мають тонкий корпус, але він ефективно використовується для охолодження. Ці відеокарти можуть похвалитися багатьма інноваціями, які користувачі знають по моделях ASUS Dual, але в конструкції з трьома вентиляторами.





Кожна відеокарта Prime оснащена трьома вентиляторами Axial-tech з дев'ятьма лопатками. Задня металева панель із вентиляційним отвором працює в тандемі з цими вентиляторами, щоб тримати рівень шуму та температуру під контролем. Під час невеликих навантажень і за умови низької температури в зоні графічного процесора вентилятори можуть зупинятися, і система охолодження працюватиме в пасивному, повністю безшумному, режимі. Механічний перемикач двох профілів BIOS дозволяє користувачам вибирати між продуктивним і тихим режимами роботи відеокарти.



Два кулькових підшипники вентиляторів мають удвічі більший ресурс, ніж підшипники інших типів. Крім того, відеокарти оснащені конденсаторами з тривалим терміном служби. Відеокарти виготовлені з використанням автоматизованого процесу виробництва Auto-Extreme, який дає змогу виконувати всі операції паяння за один прохід. Це обмежує теплове навантаження на компоненти й дозволяє зменшити вплив виробництва на навколишнє середовище.



Нові відеокарти виконані у стилі сімейства комп’ютерних компонентів Prime, якому характерна класична чорно-біла колірна гама, стримані елементи дизайну та мінімальні ефекти з використанням RGB-підсвічування. Відеокарти Prime доповнюють цю концепцію завдяки естетичному стриманому вигляду та переважно чорному покриттю.



Протягом багатьох років материнські плати ASUS Prime задовольняють потреби користувачів ПК, яким потрібні універсальні й доступні компоненти. Наприклад, Prime X670E-Pro WiFi – це економічно вигідна платформа для тих, хто збирає ПК нового покоління на основі процесора AMD.



Екосистема Prime робить ще один крок уперед із корпусом ASUS Prime AP201 формату microATX, бічна панель якого виготовлена із загартованого скла, або із сітчастою бічною панеллю. ASUS також щойно анонсувала перший рідинний процесорний кулер Prime AIO.



Зазначено, до сімейства Prime також входять надійні блоки живлення за доступною ціною. Блоки живлення ASUS серії Prime Gold доступні у версіях потужністю 750 і 850 Вт, забезпечують повну модульність, відповідають стандарту ATX 3.0, сертифіковані за стандартом 80 Plus Gold і мають восьмирічну гарантію. ASUS Prime Gold 750W забезпечує всю необхідну потужність для відеокарт Prime GeForce RTX 4070 SUPER, Prime GeForce RTX 4070 або Prime GeForce RTX 4060 Ti.

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