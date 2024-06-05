Intel розкрила деталі архітектури Lunar Lake

5 июня 2024 г., 14:35

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Під час заходу Intel Tech Tour 2024 корпорація познайомила зі своєю майбутньою архітектурою Lunar Lake, в якій будуть реалізовані значні покращення всіх компонентів платформи. Вона, в першу чергу, орієнтована на мобільні пристрої. Тому кожен її компонент оптимізований для досягнення оптимального поєднання потужності та продуктивності, що, за словами Intel, змінить очікування від ПК x86. Мабуть, одні з найбільших поліпшень стосуються E-ядер: приріст IPC на 38% та 68% у новій архітектурі Skymont. Для P-ядер Lion Cove також передбачено приріст IPC на 14%, хоча ці прогнози супроводжуються застереженнями. Продуктивність iGPU покращиться на 50% завдяки новому інтегрованому графічному движку Xe2.



Lunar Lake включає новий нейронний процесор (NPU) Intel для робочих навантажень штучного інтелекту, який забезпечує продуктивність 48 TOPS. Цього цілком достатньо для задоволення вимог Microsoft у 40 NPU TOPS для категорії AI PC наступного покоління. Фактично, платформа Lunar Lake має набагато більшу продуктивність штучного інтелекту - загалом вона пропонує 120 TOPS з урахуванням процесора та iGPU.



У мобільних чіпах Lunar Lake використовується абсолютно нова методологія проєктування, в якій забезпечення енергоефективності є пріоритетом першого порядку, і ця базова архітектура використовуватиметься як будівельний блок для майбутніх продуктів Intel, таких як Arrow Lake та Panther Lake. Цей новий акцент у дизайні є ходом у відповідь на дії таких сильних конкурентів на ринку ноутбуків, як AMD, Apple, а тепер і Qualcomm.



Примітно, що Intel застосує передовий 3-нм технологічний вузол N3B від TSMC для обчислювального блоку, в якому розміщені процесор, графічний процесор і NPU. Також використовується вузол TSMC N6 для плитки контролера платформи, де розташовані зовнішні інтерфейси введення-виведення. Фактично єдиним чіпом, виготовленим Intel, є пасивна базова плита 22FFL Foveros, яка полегшує зв'язок між плитками та хост-системою.



За заявою Intel, вибір вузлів TSMC пов'язаний з тим, що вони були найкращими з доступних, коли компанія розпочала розробку чіпа. Однак Intel розробляє свої архітектури так, щоб їх можна було легко переносити на інші вузли техпроцесів, тому очікується, що виробник повернеться до використання власних вузлів у своїх майбутніх продуктах.



Нова мікроархітектура Lunar Lake відкриває шлях для процесорів Arrow Lake для настільних ПК, які будуть анонсовані, і навіть для лінійки Xeon 6.



Intel Lunar Lake буде поставлятися з чотирма P-ядрами та чотирма E-ядрами у топовій конфігурації. Чіп складається з двох логічних плиток: обчислювальної плитки TSMC N3B та плитки контролера платформи N6, а також елемента жорсткості (нефункціонального кремнієвого наповнювача), розміщеного поверх базової плитки Foveros 22FFL. Логічні плитки з'єднані з базовою плиткою пайкою з кроком виступу 25 мкм, що є покращенням порівняно з кроком 36 мкм, що використовується в Meteor Lake. Найменший крок забезпечує більш щільні канали зв'язку між пристроями та допомагає знизити енергоспоживання.



Intel розміщує два стеки пам'яті LPDDR5X-8500 безпосередньо в корпусі мікросхеми в конфігураціях 16 ГБ або 32 ГБ, щоб зменшити затримку та площу плати, одночасно знижуючи енергоспоживання PHY пам'яті до 40%. Обмін даними в пам'яті йде чотирма 16-бітними каналами, забезпечуючи пропускну здатність до 8,5 ГТ/с на кристал.



У обчислювальному блоці розташовані P- та E-ядра CPU, графічний процесор Xe2 та NPU 4.0. Він також включає новий «боковий кеш» обсягом 8 МБ, який може використовуватися всіма різними обчислювальними блоками для підвищення частоти звернень і зменшення переміщення даних, тим самим економлячи електроенергію. Проте технічно він не відповідає визначенню L4-кеша, оскільки використовується всіма пристроями.



Intel також перенесла підсистему подачі живлення з чіпа на плату, розмістивши чотири PMIC по материнській платі, щоб забезпечити кілька ліній живлення та посилити контроль. У цілому нині Intel заявляє зниження потужності SoC на 40% проти Meteor Lake.

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