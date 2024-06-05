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ГУР паралізувало роботу низки державних установ та приватних компаній рф

5 июня 2024 г., 16:45

Сьогодні вранці стався масштабний збій в роботі низки російських електронних сервісів. За даними джерел Української Правди, причина у масштабній DDoS-атаці, за якою стоять кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України.

Зокрема зник доступ до електронних сервісів сайту держпослуг, а також до послуг низки міністерств: оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості та енергетики, інформаційних технологій та зв’язку, надзвичайних ситуацій. Заблоковано також сайт та сервіси федеральної податкової служби РФ.

Про відсутність доступу до мережі заявила «Об’єднана авіабудівельна компанія». Її роботу на певний час було паралізовано. Зафіксовано також збої в роботі серверів хмарного сховища РФ «гособлако». Не працюють послуги деяких банківських установ, зокрема, «Сбербанка» та «Альфабанка». Також спостерігаються серйозні перебої в роботі мережі «ВКонтакте». І наостанок в низці регіонів росії вже кілька днів не працює «єдиний державний реєстр РАГС».

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