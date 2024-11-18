ASUS представила на SC24 нові AI-сервери та системи зберігання даних

18 ноября 2024 г., 13:35

0

Tweet

Компанія ASUS в рамках участі у виставці SC24 представила інфраструктурні рішення нового покоління, що місять широкий модельний ряд на базі платформ AMD і Intel, а також рішення для рідинного охолодження, покликані прискорити розвиток штучного інтелекту. Зазначається, постійно розширюючи межі інновацій, ASUS спрощує складні задачі AI та високопродуктивних обчислень (HPC) завдяки адаптивним серверним рішенням у поєднанні з експертними послугами з охолодження та розробки програмного забезпечення, призначеним для епохи екзафлопсних обчислень.



Для додатків генеративного штучного інтелекту ASUS представила ESC A8A-E12U з процесорами AMD EPYC 9005 і прискорювачами Instinct MI325X, а також ESC I8-E11 з прискорювачами Intel Gaudi 3. Ці системи покликані забезпечити масштабовану продуктивність для різних робочих навантажень і додатків штучного інтелекту. ASUS RS920Q-E12 і RS720Q-E12 розроблені для додатків HPC і використовують процесори Intel Xeon 6 для забезпечення щільності та продуктивності, необхідних для підвищення робочих навантажень HPC.



У відповідь на висхідний попит на навчання і висновки в галузі штучного інтелекту ASUS ESC I8-E11 на базі процесорів Intel Xeon 5-го покоління вміщує вісім мезонінних карт Intel Gaudi 3 AI AI OCP Accelerator Module (OAM) і інтегрує 24 стандартні для галузі мережеві карти RoCE 200GbE RDMA NIC на кожному прискорювачі Intel Gaudi 3.



На тлі стрімкого зростання потреб у штучному інтелекті, високопродуктивних обчисленнях і системах зберігання даних традиційні архітектури зберігання даних не встигають за ними, оскільки найчастіше обмежені фіксованими інтерфейсами та не здатні розширюватися в режимі реального часу. У співпраці з компанією Weka та іншими партнерами в галузі зберігання даних ASUS долає традиційні апаратні обмеження завдяки поетапному підходу і програмно-визначуваній архітектурі, надаючи єдину систему зберігання даних з адаптованою продуктивністю і масштабованою місткістю для задоволення мінливих потреб. Програмно-визначувані системи зберігання даних (SDS) забезпечують гнучкість, охоплюючи файлові, об'єктні та блокові системи зберігання даних, а також all-flash, багаторівневі системи та системи резервного копіювання для розв'язання широкого спектра завдань зберігання даних.



Наприклад, новітня модель ASUS RS501A-E12-RS12U створена для роботи у вимогливому світі обчислень зі штучним інтелектом - байдуже, для обчислень чи як SDS-рішення для зберігання даних. Вона забезпечує швидкість, ефективність і масштабованість, необхідні для підтримки найвимогливіших робочих навантажень AI, що робить його цінним активом для будь-якої організації, яка інвестує в AI.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора