Microsoft анонсує .NET 9

18 ноября 2024 г., 12:35

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В анонсі .NET 9 висвітлено кілька ключових особливостей та вдосконалень, спрямованих на підвищення продуктивності розробників та продуктивності додатків. Найважливіші оновлення місять:



- Покращення продуктивності: .NET 9 впроваджує значні оптимізації продуктивності, роблячи додатки швидшими та ефективнішими. Це охоплює покращення збирача сміття, компілятора JIT та продуктивності під час виконання, що в сукупності підвищує швидкість виконання .NET-додатків.



- C# 12 Features: Випуск збігається з виходом C# 12, що приносить нові можливості мови, які спрощують кодування. Серед помітних доповнень - покращення зіставлення шаблонів, нові необроблені рядкові літерали та покращення лямбда-виразів, що робить мову виразнішою та простішою у використанні.



- Оновлення MAUI та Blazor: Інтерфейс багатоплатформних додатків .NET (MAUI) отримав оновлення, які спрощують кросплатформну розробку. Blazor, вебфреймворк, також зазнав удосконалень, включаючи покращену продуктивність і нові можливості, які дозволяють створювати більш насичені вебдодатки.



- Підтримка хмарних додатків: .NET 9 покращує підтримку створення хмарних додатків завдяки кращій інтеграції мікросервісів та контейнеризації. Це відповідає галузевим тенденціям до масштабованих і стійких хмарних архітектур.



- Покращена діагностика та інструментарій: Покращені засоби діагностики та можливості ведення журналів допомагають розробникам ефективніше усувати несправності та оптимізувати додатки. Це містить кращу інтеграцію з Visual Studio та підтримку профілювання і моніторингу додатків у виробництві.



- Зростання спільноти та екосистеми: Спільнота .NET продовжує зростати, завдяки збільшенню внеску розробників з усього світу. Відкритий характер .NET заохочує до співпраці та спільного використання бібліотек і фреймворків.



- Сумісність з платформами: .NET 9 підтримує сумісність з наявними фреймворками та бібліотеками, гарантуючи, що розробники можуть оновлюватись без значних перебоїв у своїх робочих процесах.



В цілому, .NET 9 позиціюється як надійна, високопродуктивна платформа, яка відповідає сучасним потребам розробки, покращуючи досвід розробників і дозволяючи створювати швидкі та ефективні додатки в різних галузях.

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