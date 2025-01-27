ASUS BR – нове покоління ноутбуків для навчання

27 января 2025 г., 13:35

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Компанія ASUS представила оновлену серію ноутбуків ASUS BR, орієнтованих на освіту. Розроблені з урахуванням потреб сучасних класів, ці пристрої поєднують у собі підвищену продуктивність, міцність та інноваційні функції, що розширюють можливості учнів і викладачів як в умовах класичного, так і гібридного навчання.



Нова серія ноутбуків ASUS BR, до якої входять моделі BR1204CTA, BR1204FTA, BR1104CTA та BR1104FTA, покликана задовольнити потреби учнів, викладачів та адміністраторів середньої школи. Завдяки надійності та універсальності ці ноутбуки підвищують ефективність навчання у класах, підтримуючи різноманітні методи викладання матеріалу, спрощують завдання з адміністрування та надають учням інструменти для творчості й співпраці. Ці пристрої оснащені новими процесорами Intel, підтримують функції штучного інтелекту, зокрема Microsoft Copilot, і відрізняються продуманим дизайном, орієнтованим на учнів, що дає змогу вдосконалити цифрове навчання.



Ноутбуки ASUS серії BR поєднують в собі продуктивність і надійність для щоденного навчання. Оснащені новими процесорами Intel N150 і N250, зносостійким гумовим бампером і вологозахищеною клавіатурою, ці ноутбуки створені для активної роботи у класі. Їх висока надійність підтверджена тестами за військово-промисловим стандартом MIL-STD-810.



Завдяки інтеграції функцій штучного інтелекту Microsoft Copilot ноутбуки серії BR є інструментом, які спрощують адміністративні завдання для викладачів, а також пропонують учням підтримку в режимі реального часу для виконання завдань і командної роботи. Моделі BR1204FTA і BR1104FTA оснащені сенсорним екраном, що розкривається на 360°, і підтримують опціональний стилус – вони можуть перемикатися між режимами ноутбука й планшета, тому націлені на творчість і спільну роботу.



Новітні моделі ASUS серії BR розроблено з урахуванням вимог шкільного життя, щоб забезпечити тривалу працездатність в активному навчальному середовищі. Кожен ноутбук проходить суворе тестування на відповідність військовому стандарту MIL-STD-810H, включаючи 10 послідовних падінь з висоти 130 см на різні частини корпусу, що імітують реальні умови. Пристрої також витримують понад 10000 циклів відкривання та закривання кришки, що гарантує надійну роботу навіть при їх частому використанні активними учнями.



Ноутбуки оснащені сенсорними дисплеями з діагоналлю до 12,2 дюйма й співвідношенням сторін 16:10, захищеними міцним склом Corning Gorilla Glass, яке забезпечує підвищену міцність і додаткову стійкість до подряпин. Вологозахищена клавіатура витримує пролиття до 405 куб. см рідини.



Крім того, опціональне покриття ASUS Antimicrobial Guard захищає поверхні, пригнічуючи ріст шкідливих бактерій більш ніж на 99%, підтримуючи чистоту та гігієнічність протягом усього дня. Такий захист створює більш безпечне й здорове навчальне середовище, що націлює ці ноутбуки на сучасні освітні установи.



Оснащені процесорами Intel N150 і N250, ноутбуки ASUS серії BR забезпечують багатозадачність і ефективність для інтенсивних занять у класі та дистанційного навчання. Ці процесори підтримують одночасне виконання таких завдань, як трансляція онлайн-уроків, запуск інтерактивних застосунків і виконання завдань в інструментах для спільної роботи, як-от Google Workspace або Microsoft 365.



Ноутбуки працюють до 12 годин від акумулятора, що дозволяє учням використовувати їх протягом усього навчального дня без додаткового заряджання, навіть під час позакласних занять чи екскурсій. Учні можуть безперервно переглядати навчальні відео, запускати інтерактивні застосунки та виконувати спільні проєкти.



Для викладачів покращена обчислювальна потужність уможливлює плавний перехід між такими завданнями, як створення навчальних планів, проведення тестових завдань у реальному часі та моніторинг успішності учнів за допомогою систем керування навчанням. Ці вдосконалення дають можливість і вчителям, і учням зосередитися на тому, що має найбільше значення, – розвитку креативності, співпраці та покращенню результатів навчання.



У ноутбуки ASUS серії BR інтегровано Microsoft Copilot – асистент на основі штучного інтелекту, який полегшує навчальний процес, допомагає створювати навчальні плани й тестові завдання та забезпечує підтримку спільної роботи в режимі реального часу. Ноутбуки мають окрему клавішу Copilot, яка відкриває безмежні можливості для досліджень, що сприяє розвитку учнів, робить навчання ефективнішим і цікавішим.



Завдяки можливості повороту екрана на 360° та підтримці опціонального стилуса такі моделі, як BR1204FTA та BR1104FTA, підходять для співпраці та творчості, дозволяючи учням переходити від групових дискусій до індивідуальної роботи та творчих пошуків.



Для ще більшої підтримки сучасного навчального середовища серія BR пропонує широкий спектр портів, включаючи USB-C і HDMI, що забезпечують підключення проєкторів, моніторів та інших периферійних пристроїв. Така адаптивність дає змогу студентам і викладачам повноцінно працювати в гібридних та традиційних навчальних середовищах, долаючи технологічні виклики в сучасному динамічному світі.



Ноутбуки ASUS серії BR виготовлені з використанням модульних компонентів, які роблять обслуговування простим та ефективним. Основні деталі, такі як акумулятор, клавіатура та накопичувач, можна замінити за лічені хвилини завдяки невипадним гвинтам, що усуває ризик втрати дрібних деталей під час ремонту. Зручна конструкція мінімізує переривання навчального процесу, дозволяючи системним адміністраторам – або навіть викладачам у школах з обмеженими ресурсами – впоратися з обслуговуванням і скоротити час простою.

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