ASUS анонсує ноутбуки Zenbook 2022-го модельного року

11 мая 2022 г., 9:45

Компанія ASUS представила на онлайн-заході під назвою «Вершина продуктивності» (The Pinnacle of Performance) свої нові ноутбукі Zenbook Pro і Zenbook S 2022-го модельного року.



Оновлені лінійки Zenbook Pro і Zenbook S охоплюють пристрої як у традиційному виконанні, так і у форм-факторах трансформерів та двохекранних ноутбуків. Вони оснащуються дисплеями з діагоналлю від 13 до 17,3 дюйма, мають новий сучасний дизайн та новітні високопродуктивні процесори, до Intel Core H-серії 12-го покоління або AMD Ryzen 6000 H-серії. Відеокарти серії GeForce RTX 30 для ноутбуків надають переваги екосистеми NVIDIA Studio.



«ASUS продовжує пропонувати інновації, щоб підняти творчі можливості кожного користувача на новий рівень, — говорить Рекс Лі, віце-президент ASUS і керівник відділу персональних комп’ютерів. — Завдяки нашим користувачам ASUS став брендом ноутбуків №1 у світі з платформою NVIDIA Studio. Після запуску нашої повноцінної лінійки з OLED-екранами у 2021 році ASUS здобула перше місце у світі на ринку OLED-ноутбуків. Широкі вдосконалення, реалізовані в моделях серій Zenbook Pro і Zenbook S, спрямовані не лише на підвищення продуктивності культових компактних ноутбуків преміум-класу, але й на покращення комфорту користувачів завдяки приголомшливим OLED-дисплеям, унікальним інноваціям і новому сучасному дизайну».



ASUS співпрацює з NVIDIA, щоб забезпечити всі переваги NVIDIA Studio для нових ноутбуків Zenbook Pro, включаючи оптимізацію програмного забезпечення та попередньо встановлені драйвери NVIDIA Studio для підвищення продуктивності та надійності всіх творчих програм. Художники зможуть творити зі швидкістю уяви завдяки адаптованій апаратній платформі з можливістю прискорення 3D-графіки та редагування відео, засобами для проведення відеотрансляцій і покращення процесів розробки графічного дизайну. Вони також отримують доступ до ексклюзивних інструментів NVIDIA, як-от NVIDIA Omniverse для редагування 3D-графіки та організації спільної роботи, NVIDIA Broadcast для проведення живих трансляцій та NVIDIA Canvas для пейзажного живопису за допомогою штучного інтелекту.



Серія ноутбуків преміум-класу Zenbook Pro і Zenbook S 2022-го модельного року мають новий вигляд: витончений, сучасний, з цікавими деталями, як-от «діамантова» фаска на гранях і нова кришка з монограмою ASUS. Продовжуючи традицію Zenbook, акцент робиться на елегантності та портативності в поєднанні з найвищою продуктивністю.



Щоб отримати безпрецедентну продуктивність у компактному корпусі у Zenbook Pro і Zenbook S використовуються процесори Intel Core 12-го покоління H-серії або AMD Ryzen 6000 H-серії. Максимальна комбінована теплова потужність (TDP) залежно від моделі складає 140 Вт. Вона забезпечується у всьому асортименті пристроїв удосконаленими рішеннями для охолодження, зокрема ASUS IceCool, IceCool Plus і IceCool Pro. Крім того, моделі Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) і Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) оснащені AAS Ultra — інноваційним механізмом, який автоматично піднімає додатковий сенсорний екран ScreenPad Plus або клавіатуру ASUS ErgoSense для більш ефективного охолодження та покращеної ергономіки.



Флагманською моделлю в новій лінійці є Zenbook Pro 16X OLED — ноутбук із великою кількістю інновацій, призначений для реалізації творчих задумів будь-де, серед яких механізм AAS Ultra, що гарантує максимальну продуктивність. Потужність Zenbook 16X OLED пропонується в компактному суцільнометалевому корпусі масою 2,4 кг. Його панелі виготовлені на фрезерному верстаті з програмним керуванням із надміцного алюмінієвого сплаву серії 6000, який застосовується в аерокосмічній галузі. Цей ноутбук завтовшки лише 16,9 мм легко взяти із собою в дорогу.



Zenbook Pro 16X OLED із сертифікацією NVIDIA Studio оснащений сучасним процесором (до Intel Core i9 12900H 12-го покоління) і відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3060 для ноутбуків, що забезпечує надзвичайно високу продуктивність і мобільність. Такі високопродуктивні компоненти повинні ефективно охолоджуватися, щоб повністю розкрити свій потенціал. За це відповідає нова система охолодження ASUS IceCool Pro, яка використовує два тихих вентилятори IceBlade, кожен із 97 рельєфними лопатками. Вони охолоджують випарну камеру та 5-міліметрову теплову трубку, з’єднану з центральним і графічним процесорами, а гаряче повітря ефективно виводиться назовні за допомогою нового механізму AAS Ultra, який під час розкриття ноутбука створює вентиляційний отвір висотою 14,5 мм, а також нахиляє клавіатуру на комфортний кут 7°. Як результат, центральний і графічний процесори можуть працювати з комбінованим TDP у 140 Вт у режимі продуктивності без будь-якого тротлінгу, а в стандартному режимі рівень шуму не перевищує 40 дБ. Для акумулятора високої ємності (96 Вт·год) заявлено до 10 годин автономної роботи.



Ноутбук Zenbook Pro 16X OLED оснащений 16-дюймовим дисплеєм OLED HDR зі співвідношенням сторін 16:10, роздільною здатністю 4K, частотою оновлення 60 Гц та максимальною яскравістю 550 кд/м2. Цей сенсорний екран із підтримкою технології Dolby Vision має сертифікацію PANTONE Validated та DisplayHDR True Black 500 та відтворює 100% відтінків кінематографічного колірного простору DCI-P3.



Серед інших інноваційних і вдосконалених функцій відзначимо нову систему інтелектуального підсвічування ASUS White-RGB, яка забезпечує інтерактивну індикацію, наприклад про стан живлення або продуктивність; поворотний контролер ASUS Dial для точного керування в творчих програмах та збільшений тачпад із тактильним зворотним зв’язком.



Новий Zenbook Pro 14 Duo OLED — це потужний і компактний ноутбук із двома екранами, який також є першим у світі 14,5-дюймовим ноутбуком, оснащеним дисплеєм OLED із роздільною здатністю 2,8K та частотою оновлення 120 Гц. Він має збільшений та яскравіший у порівнянні з минулим поколінням 12,7-дюймовий додатковий сенсорний екран ScreenPad Plus, який автоматично нахиляється завдяки механізму AAS Ultra, що покращує ефективність охолодження та ергономіку.



Ноутбук Zenbook Pro 14 Duo OLED сертифіковано відповідно до вимог програми Intel Evo. Флагманський процесор (до Intel Core i9-12900H 12-го покоління) і відеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуків супроводжує високоефективна система охолодження ASUS IceCool Plus, що гарантує сумарний TDP до 85 Вт. За допомогою механізму AAS Ultra сенсорний екран ScreenPad Plus наступного покоління автоматично нахиляється під кутом 12°, зручним для сенсорного керування та перегляду вмісту.



Графіку студійного класу відтворює основний сенсорний дисплей OLED HDR (2,8K,16:10) з частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 500 кд/м2 та підтримкою технології Dolby Vision. Цей дисплей відзначається точним відтворенням кольорів, що підтверджено сертифікацією PANTONE Validated, і відображає широку гаму відтінків (100% DCI-P3). Ергономічність дисплея сертифікована незалежною лабораторією TÜV Rheinland.



Компактний Zenbook Pro 14 Duo OLED має позиціювання як OLED-ноутбук для вимогливих користувачів, які працюють із мультимедійним контентом в мобільному середовищі. А для тих користувачів, яким потрібен більший дисплей, припаде до смаку представлений раніше 15,6-дюймовий Zenbook Pro 15 Duo OLED (UX582), оснащений тепер процесором Intel Core i9-12900H 12-го покоління та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3060 для ноутбуків.





На додаток до флагманських 14,5- і 16-дюймових моделей, до серії Zenbook Pro також увійшли новий 15,6-дюймовий ноутбук-трансформер Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502) та Zenbook Pro 17 (UM6702), перший 17,3-дюймовий Zenbook. Серія Zenbook Pro пропонує користувачам максимальну потужність у компактному та елегантному форм-факторі.



Сертифікований за програмою Intel Evo, Zenbook Pro 15 Flip OLED є першим у світі ноутбуком із 15,6-дюймовим сенсорним OLED-дисплеєм категорії 2,[email protected] Гц. У максимальній конфігурації він також оснащений процесором Intel Core i7 12-го покоління та новою дискретною відеокартою Intel Arc A370M. За ефективне охолодження пристрою відповідає система охолодження ASUS IceCool Plus. Компактний, тонкий і легкий ноутбук також відзначається елегантною «діамантовою» фаскою на гранях панелей, шарніром ErgoLift, що розкриває екран на повні 360° та ІЧ-камерою з роздільною здатністю HD для швидкого входу в систему за допомогою функції розпізнавання особи. Комбінований сенсор зовнішнього освітлення та кольору дозволяє автоматично регулювати яскравість та підлаштовувати кольори. Аудіосистема Dolby Atmos із чотирма динаміками, яка сертифікована Harman Kardon, забезпечує реалістичне багатовимірне звучання під час перегляду фільмів.



Zenbook Pro 17 оснащений 17,3-дюймовим сенсорним IPS-екраном із тонкими рамками (NanoEdge), має роздільну здатність 2,5K, частоту оновлення 165 Гц, підтримку технології Dolby Vision та сертифікацію PANTONE Validated. В максимальній конфігурації присутній процесор AMD Ryzen 9 6900HX і відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050. Якість звуку гарантує сертифікована Harman Kardon аудіосистема з інтелектуальним підсилювачем і технологією Dolby Atmos. Елегантний сучасний дизайн пристрою підкреслює елегантна чорна обробка Tech Black.



Серія надзвичайно тонких і легких ноутбуків Zenbook S також отримала дві нові 13,3-дюймові моделі: ноутбук-планшет Zenbook S 13 Flip OLED та «традиційний» Zenbook S 13 OLED, найлегший у світі 13,3-дюймовий ноутбук з OLED-екраном.



Шарнір ErgoLift розкриває екран ноутбука Zenbook S 13 Flip OLED на будь-який зручний для роботи чи розваг кут до 360°, тож пристрій можна використовувати в різних режимах: ноутбук, планшет, стенд, презентація тощо. Цей стильний та компактний пристрій виготовлений із високоякісного алюмінієво-магнієвого сплаву та представлений у двох нових кольорах. За товщини 14,9 мм він важить 1,1 кг, а в його основі в максимальній конфігурації використовується процесор Intel Core i7 12-го покоління. В оснащенні є акумулятор ємністю 67 Вт·год, три порти Thunderbolt 4 USB-C та пристрій для зчитування карт microSD.



Zenbook S 13 Flip OLED пропонує інтелектуальні функції для покращення безпеки та підвищення ефективності роботи. Функція виявлення присутності користувача дозволяє виконувати автоматичний вхід у систему, коли користувач підходить до ноутбука, та вихід із системи, коли він відходить від пристрою. Безпарольний вхід реалізує також сканер відбитків пальців на кнопці живлення, який дає змогу ввійти в систему в один дотик. Сенсор кольору автоматично регулює яскравість та колірну температуру дисплея відповідно до навколишніх умов. Zenbook S 13 Flip OLED відповідає вимогам сертифікації Intel Evo з точки зору специфікацій і додаткових можливостей, як-от швидкість реакції, миттєве пробудження, час автономної роботи, швидке заряджання та інтелектуальні функції для співпраці.



Ноутбук Zenbook S 13 OLED націлено для тих, хто веде активний спосіб життя. Його максимальна конфігурація, яка складається з процесора AMD Ryzen 7 6800U та відеокарти AMD Radeon 680M, помістилася в надзвичайно тонкому корпусі з магнієво-алюмінієвого сплаву товщиною 14,9 мм, який важить 1 кг. Модель доступна у чотирьох варіантах нових кольорів — синьому (Ponder Blue), бірюзовому (Aqua Celadon), бежевому (Vestige Beige) і білому (Refined White). Ноутбук оснащений повним набором інтерфейсів підключення, зокрема USB 3.2 Gen 2 Type-C, та має підтримку технології USB-C Easy Charge для заряджання практично від будь-якого блоку живлення з роз’ємом USB-C. Тривалість роботи пристрою від акумулятора складає до 19 годин. OLED-дисплей із роздільною здатністю 2,8K, розширеним динамічним діапазоном (HDR) та співвідношенням сторін 16:10 має сертифікацію PANTONE Validated та DisplayHDR True Black 500, тому він відтворює 100% відтінків кінематографічного колірного простору DCI-P3. Комфорт дисплея для очей підтверджено сертифікатом агентства TÜV Rheinland — він випромінює менше шкідливого синього світла. Багатовимірний звук забезпечує сертифікована Harman Kardon аудіосистема з підтримкою технології Dolby Atmos та потужним інтелектуальним підсилювачем.

