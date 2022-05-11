Обсяг ІТ-експорту у I кварталі збільшився на 28% та досяг рекордних 2 млрд дол.

11 мая 2022 г., 10:35

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Згідно з даними «Національного банку України», експортна ІТ-індустрія забезпечила рекордних 2 млрд дол. надходжень за I квартал, попри воєнний стан, мобілізацію, вимушену релокацію бізнесу та команд. Аналогічний показник у 2021 р. становив 1,44 млрд дол. Таким чином обсяг ІТ-експорту збільшився на 28%.

Стрімке зростання індустрії продовжувалось до самої війни й в лютому досягло найвищого за всю історію українського ІТ-ринку щомісячного показника експорту – 839 млн дол., що на 43% більше за аналогічний період 2021 р.

В нових військових реаліях індустрії вдалося консолідуватися та швидко переформатуватися завдяки антикризовим бізнес-планам. Більшість компаній зберегли клієнтів та обсяги своїх контрактів. Завдяки цьому, галузь залишається фінансово стабільною, забезпечує регулярні валютні надходження до економіки України та державного бюджету, та сплачує податки наперед.

У березні українська галузь ІТ-аутсорсингу зберегла 96% обсягу експорту комп'ютерних послуг (522 млн дол.) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (546 млн дол.).

За даними асоціації IT Ukraine, вже під час війни 77% аутсорсингових компаній залучили нових клієнтів, на зростання на 5-30% у цьому році очікує 56% з них.

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