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Асоціація «ІТ України» пропонує сервіс антикризової підтримки Є-Support

1 марта 2022 г., 17:35

Задля підтримки ІТ-галузі у ці часи, асоціація «ІТ України» запускає сервіс антикризової підтримки Є-Support. Він покликаний надати кваліфіковані консультації ІТ-компаніям з наступних питань:

  • CSR-ініціативи (допомога армії, біженцям тощо);
  • загальна мобілізація;
  • релокація спеціалістів та перетин кордону;
  • тренінги з первинної медичної допомоги, психологічна допомога тощо;
  • план антикризового реагування;
  • інші питання за запитом.

Щоб скористатися сервісом Є-Support, потрібно залишити заявку на сайті асоціації. Після цього з компанією зв’яжеться співробітник асоціації, щоб надати необхідну консультацію та допомогу.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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