Асоціація «ІТ України» пропонує сервіс антикризової підтримки Є-Support

Задля підтримки ІТ-галузі у ці часи, асоціація «ІТ України» запускає сервіс антикризової підтримки Є-Support. Він покликаний надати кваліфіковані консультації ІТ-компаніям з наступних питань:
- CSR-ініціативи (допомога армії, біженцям тощо);
- загальна мобілізація;
- релокація спеціалістів та перетин кордону;
- тренінги з первинної медичної допомоги, психологічна допомога тощо;
- план антикризового реагування;
- інші питання за запитом.
Щоб скористатися сервісом Є-Support, потрібно залишити заявку на сайті асоціації. Після цього з компанією зв’яжеться співробітник асоціації, щоб надати необхідну консультацію та допомогу.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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