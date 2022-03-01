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Главная » Новости

Негайна допомога в Києві, якщо вам вона потрiбна в самоізоляції

1 марта 2022 г., 16:49

Що робити, якщо в самоізоляції скінчилися речі першої необхідності: продукти, засоби гігієни, ліки, а допомогти нікому?

Можна зателефонувати до районного територіального центру соціального обслуговування КМДА:

  * Голосіївський район +380442349824
  * Деснянський район +380 (44) 533 72 51
  * Дніпровський район +380 (44) 512 00 35
  * Дарницький район +380 (44) 562 50 60
  * Оболонський район +380 (44) 414 09 41, +380 (44) 411 97 75
  * Печерський район +380 (44) 285 23 59
  *Подільський район +380 (44) 425 05 12
  * Святошинський район +380 (44) 290 55 72
  * Солом'янський район +380 (44) 497 73 27
  * Шевченківський район +380 (44) 236 50 56

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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