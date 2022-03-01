Негайна допомога в Києві, якщо вам вона потрiбна в самоізоляції

Що робити, якщо в самоізоляції скінчилися речі першої необхідності: продукти, засоби гігієни, ліки, а допомогти нікому?
Можна зателефонувати до районного територіального центру соціального обслуговування КМДА:
* Голосіївський район +380442349824
* Деснянський район +380 (44) 533 72 51
* Дніпровський район +380 (44) 512 00 35
* Дарницький район +380 (44) 562 50 60
* Оболонський район +380 (44) 414 09 41, +380 (44) 411 97 75
* Печерський район +380 (44) 285 23 59
*Подільський район +380 (44) 425 05 12
* Святошинський район +380 (44) 290 55 72
* Солом'янський район +380 (44) 497 73 27
* Шевченківський район +380 (44) 236 50 56
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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