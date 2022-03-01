Негайна допомога в Києві, якщо вам вона потрiбна в самоізоляції

1 марта 2022 г., 16:49

Що робити, якщо в самоізоляції скінчилися речі першої необхідності: продукти, засоби гігієни, ліки, а допомогти нікому?



Можна зателефонувати до районного територіального центру соціального обслуговування КМДА:



* Голосіївський район +380442349824

* Деснянський район +380 (44) 533 72 51

* Дніпровський район +380 (44) 512 00 35

* Дарницький район +380 (44) 562 50 60

* Оболонський район +380 (44) 414 09 41, +380 (44) 411 97 75

* Печерський район +380 (44) 285 23 59

*Подільський район +380 (44) 425 05 12

* Святошинський район +380 (44) 290 55 72

* Солом'янський район +380 (44) 497 73 27

* Шевченківський район +380 (44) 236 50 56

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист