Служба «102» Нацполіції потребуе допомоги волонтерів

1 марта 2022 г., 23:08

Зважаючи на те, що навантаження на операторів, які приймають дзвінки громадян, збільшилося в рази, потрібні додаткові руки.



"Весь особовий склад Нацполіції вранці 24 лютого був піднятий за бойовою тривогою. З того моменту ми 24/7 несемо службу", повідомляється у зверненні.



Нацполіція дякує громадянам, які повідомляють про підозрілих осіб, переміщення ворожої техніки тощо, адже це свідчить, що ми як ніколи об’єднані однією метою. Цього разу - це перемога над ворогом, який прийшов на нашу землю з війною.



Служба «102» Нацполіції намагається оперативно приймати і відпрацьовувати всі повідомлення громадян, але навантаження на операторів зросло в рази, тож прохання до волонтерів допомогти служби бути оперативнішими і ефективнішими.



Якщо ви готові сприяти в оперативному реагуванні на злочини та події, направленні нарядів поліції на місце події, звертайтеся до Головних управлінь поліції в регіонах.



Офіційний сайт Національної поліції: https://www.npu.gov.ua

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0

Tweet