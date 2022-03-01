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Служба «102» Нацполіції потребуе допомоги волонтерів

1 марта 2022 г., 23:08

Служба «102» Нацполіції потребуе допомоги волонтерів

Зважаючи на те, що навантаження на операторів, які приймають дзвінки громадян, збільшилося в рази, потрібні додаткові руки.

"Весь особовий склад Нацполіції вранці 24 лютого був піднятий за бойовою тривогою. З того моменту ми 24/7 несемо службу", повідомляється у зверненні.

Нацполіція дякує громадянам, які повідомляють про підозрілих осіб, переміщення ворожої техніки тощо, адже це свідчить, що ми як ніколи об’єднані однією метою. Цього разу - це перемога над ворогом, який прийшов на нашу землю з війною.

Служба «102» Нацполіції намагається оперативно приймати і відпрацьовувати всі повідомлення громадян, але навантаження на операторів зросло в рази, тож прохання до волонтерів допомогти служби бути оперативнішими і ефективнішими.

Якщо ви готові сприяти в оперативному реагуванні на злочини та події, направленні нарядів поліції на місце події, звертайтеся  до Головних управлінь поліції в регіонах.

Офіційний сайт Національної поліції: https://www.npu.gov.ua

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