«Армія дронів» вперше передала захисникам бойові турелі та роботизовані платформи

1 сентября 2023 г., 10:25

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У рамках проєкту «Армія дронів» на фронт відправилися 900 FPV-дронів, понад сотня DJI Mavic та Matrice. А також вперше – роботизовані технології українського виробництва – бойові турелі «Шабля» та наземні платформи «Рись». Це інноваційні розробки, які дозволять зберігати більше життів наших захисників.

«Шабля» – це платформа, на яку можна встановити кулемети, гранатомети чи іншу зброю і дистанційно уражати ворога на відстані до 2 км. Турель оснащена відеокамерою та тепловізором, що дозволяє керувати нею з укриття чи іншого безпечнішого місця. Тож військові можуть знищувати противника, а ворог не дізнається про позиції українських захисників. Зокрема, за допомогою комплексу «Шабля» можна збивати ворожі БПЛА, що летять на невеликій висоті.

Роботизована платформа «Рись» безпечно доставляє турелі чи інше обладнання до місця призначення. Військовий керує за допомогою пульта управління і перевозить установки на віддалені бойові місії. Завдяки цьому військовим не потрібно особисто перевозити установки, ризикуючи життям.

«Технології та інновації відіграють ключову роль у сучасній війні. Для перемоги потрібно більше дронів та військових інновацій. Ми постійно масштабуємо досвід у сфері БПЛА. Також посилюємо їх роботизованими технологіями. Передали на фронт 25 автоматичних бойових турелей з дистанційним керуванням “Шабля” та 5 наземних платформ “Рись”. Разом з безпілотниками інновації українського виробництва підсилять бійців у контрнаступі та найголовніше — збережуть життя наших захисників та захисниць», - зазначив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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