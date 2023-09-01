Глобальний дохід від корпоративних SSD досяг нового квартального мінімуму - 1,5 млрд дол.

1 сентября 2023 г., 11:35

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Дослідження TrendForce показує, що через вплив високої інфляції та економічного спаду оператори ЦОД приймають більш консервативні стратегії, коли справа доходить до капітальних витрат, і послідовно знижують свої річні прогнози попиту на сервери.



Наразі CSP у Китаї повідомили про зменшення кількості замовлень на хмарні сервіси порівняно з минулим роком, що призвело до подальшого зниження річних обсягів закупівель корпоративних SSD.



У Північній Америці деякі клієнти відклали терміни масового виробництва нових серверних платформ, одночасно нарощуючи інвестиції в сервери для АІ. Ці фактори призвели до того, що обсяги замовлень на корпоративні SSD виявилися нижчими за очікування.



Як наслідок, у другому кварталі світовий дохід від продажу корпоративних SSD впав до рекордно низького рівня і склав лише 1,5 млрд дол., що на 24,9% менше, ніж у попередньому кварталі.



Також відзначається, що у третьому кварталі попит на сервери штучного інтелекту залишається високим, в той час, як динаміка замовлень і поставок серверів загального призначення ще не демонструє ознак відновлення. Це продовжує тиснути на обсяги закупівель корпоративних SSD, і очікується, що річний обсяг бітів буде нижчим, ніж торік. Тим часом вендори знову знизили завантаження виробничих потужностей, щоб уповільнити зростання запасів. Серверні клієнти як і раніше зберігають високі запаси, а їх купівельна активність залишається недостатньою. Очікується, що це призведе до зниження середньої ціни на корпоративні SSD в третьому кварталі приблизно на 15% кв/кв, що надалі може призвести до незадовільних показників доходів у піковий сезон.



Однак стійкий сплеск попиту на сервери АІ призводить до одночасного зростання потреби в серверах виводу для зберігання даних і результатів навчальних моделей. Це, своєю чергою, каталізувало зростання темпів впровадження корпоративних SSD-накопичувачів великої ємності. Зокрема, очікується, що економічні переваги сховища QLC великої ємності SK Group (SK hynix & Solidigm) поступово збільшуватимуть його проникнення на ринок. Крім того, зростає інтерес до інших технологій, таких як твердотільні накопичувачі HBM і PCIe 5.0. Micron прискорює розробку відповідних продуктів, позиціонуючи обидві компанії для потенційного зростання доходів на ринку твердотільних накопичувачів для підприємств у найближчому майбутньому.



Як провідний постачальник, Samsung гостро відчула на собі цьогорічний спад попиту на сервери загального призначення, що негативно позначилося на її доходах у сегменті корпоративних твердотільних накопичувачів. Починаючи з другого кварталу, відбувся помітний зсув у бік інвестицій у високотехнологічні обчислення зі штучним інтелектом. Цей поворот не тільки ускладнив процес зменшення наявних запасів серверів загального призначення, але й призвів до значного зниження доходів від корпоративних SSD. У другому кварталі сегмент корпоративних SSD показав дохід у розмірі приблизно 528 млн дол., що на 34,1% менше, ніж у попередньому кварталі.



Аналітики зазначають, що оскільки підприємства все більше віддають перевагу послугам штучного інтелекту з акцентом на високошвидкісні обчислення, DRAM і HBM стають найбільш популярними рішеннями для пам'яті. З огляду на те, що немає чітких ознак значного зростання загального попиту на SSD, доходи Samsung в секторі корпоративних SSD можуть зіткнутися з додатковими перешкодами.



SK Group агресивно намагається отримати замовлення від постачальників серверів загального призначення. Попри загальногалузеве уповільнення виробництва, компанія стратегічно використовувала свою цінову перевагу для розширення частки ринку. Завдяки стабільному потоку замовлень від північноамериканських клієнтів падіння доходів SK Group було меншим, ніж у конкурентів. У другому кварталі дохід компанії в сегменті корпоративних твердотільних накопичувачів склав приблизно 374 мільйони доларів, що на 18,3% менше, ніж у попередньому кварталі.



На противагу цьому, Micron отримала вигоду від постійних замовлень на SATA SSD від постачальників серверів загального призначення, а також розпочала масове виробництво 176-шарових PCIe SSD. В результаті обсяг поставок корпоративних SSD-накопичувачів компанії помітно збільшився в першому кварталі. Серед постачальників Micron продемонстрував найменше падіння виручки в секторі корпоративних SSD в другому кварталі - всього на 1,8% порівняно з попереднім кварталом.



На додаток до існуючої лінійки продуктів SAS, компанія Kioxia розпочала масові поставки твердотільних накопичувачів PCIe 4.0 після успішного завершення валідації клієнтами. Виручка компанії від продажів твердотільних накопичувачів для підприємств у другому кварталі досягла 204 млн дол., що на 31,1% менше, ніж у попередньому кварталі. У майбутньому Kioxia планує збільшити виробничий процес до 112 шарів і випустити продукцію з інтерфейсом PCIe 5.0 з метою проникнення на ринок штучного інтелекту.



Компанія Western Digital, яка постраждала від складних ринкових умов і того факту, що її продукти наступного покоління PCIe 4.0 ще не досягли масового виробництва, отримала дохід у другому кварталі лише 180 мільйонів доларів, що на 20% менше, ніж у попередньому кварталі. З того моменту компанія зосередила свою увагу на секторі PCIe. Окрім планів масового виробництва продуктів з інтерфейсом PCIe 5.0 до 2024 року, Western Digital також готується до випуску твердотільних накопичувачів QLC. Цей стратегічний зсув має на меті отримання вигоду від зростаючого використання твердотільних накопичувачів з інтерфейсом PCIe в серверах і, таким чином, сприяти подальшому зростанню доходів у секторі корпоративних твердотільних накопичувачів.

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