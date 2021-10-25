Apple запускает программу онлайн-семинаров для разработчиков Tech Talks 2021

25 октября 2021 г., 16:45

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Компания Apple запустила Tech Talks 2021 – новую программу для разработчиков, в рамках которой будет проведено 100 онлайн-семинаров и 1500 профессиональных персональных консультаций в течение ближайших 8 недель.

Tech Talks даёт разработчикам возможность напрямую пообщаться с экспертами Apple, чтобы узнать подробнее о новых технологиях, задать вопросы и получить персональные советы. Разработчики также смогут напрямую рассказать специалистам Apple о своём опыте создания и распространения приложений в App Store.

Семинары будут транслироваться онлайн из офисов Apple в различных часовых поясах: из Бангалора (Индия), Купертино (Калифорния), Лондона, Мехико, Сан‑Паулу, Сеула (Южная Корея), Сиднея, Сингапура, Тель‑Авива (Израиль), Токио и Шанхая. Каждый семинар включает живое выступление экспертов Apple, за которым следует сеанс ответов на вопросы. Разработчики смогут получить подробные технические консультации по вопросам интеграции SwiftUI, блиц-приложений, HealthKit, машинного обучения, дополненной реальности, функций универсального доступа и других технологий. На семинарах также будет обсуждаться широкий круг других тем, связанных с разработкой, в том числе внедрение 5G, публикация в App Store новостей о событиях в приложениях, эффективное использование проверки приложений и начало корпоративной разработки.

Профессиональные консультации дадут разработчикам возможность индивидуально обсудить свои приложения в течение 30 минут с экспертами Apple в таких областях, как проверка приложений, продвижение новых технологий, App Store Connect и техническая поддержка процессов разработки. Разработчики смогут выбрать тему и задать вопросы по использованию и внедрению технологий, улучшению дизайна, решению возникающих проблем и применению руководств и инструментов. На профессиональных консультациях разработчики также смогут поделиться опытом и оставить отзывы.

Бесплатные семинары Tech Talks 2021 доступны участникам программ Apple Developer Program и Apple Developer Enterprise Program. Расписание и информация о регистрации доступны на сайте developer.apple.com/tech-talks.

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