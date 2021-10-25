Ключевая технология квантовой безопасности целиком встроена в микросхему

25 октября 2021 г., 17:25

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Toshiba Europe объявила о создании первой в мире системы на чипе для распределения квантовых ключей (Quantum Key Distribution (QKD). Как утверждает компания, это достижение сделает возможным применение технологий квантовой безопасности, защищённых от атак суперкомпьютеров будущих поколений, в самом широком диапазоне сценариев, включая решения для «последней мили» и Интернета вещей (IoT).

Подробности опубликованы в журнале Nature Photonics.

Миниатюризация оптических схем, используемых для QKD и генераторов квантовых случайных чисел (QRNG), и интеграция в крошечные полупроводниковые микросхемы делает их не только намного меньше и легче, чем оптоволоконные аналоги, но и позволяет уменьшить энергопотребление.



Особенно важно, что подобные квантовые устройства можно изготавливать в больших количествах параллельно, на одной полупроводниковой пластине с использованием стандартных технологий полупроводниковой индустрии. Например, чипы квантового передатчика, разработанные Toshiba, имеют габариты всего 2×6 мм, поэтому из одной пластины получается сразу несколько сотен таких устройств.



Прогнозируется, что мировой рынок QKD вырастет примерно до 20 млрд долл. в 2035 финансовом году. В настоящее время в Европе и Юго-Восточной Азии строятся крупные оптоволоконные сети с квантовой защитой, и существуют планы по запуску спутников, которые могут расширить эти сети до глобального уровня.

В октябре 2020 года Toshiba выпустила два продукта для оптоволоконного QKD, построенные на дискретных оптических компонентах. Совместно с партнёрами по проекту Toshiba развернула квантово-защищённые городские сети и магистральные оптоволоконные линии на большие расстояния в Великобритании, Европе, США и Японии.

«Уже более двух десятилетий Toshiba инвестирует в исследования и разработки квантовых технологий в Великобритании. Это последнее достижение очень важно, так как оно позволит нам производить и поставлять QKD в гораздо больших масштабах. Это важная веха на пути к нашему видению построения платформы квантово-защищённых коммуникаций, основанной на повсеместных квантовых устройствах безопасности», — комментирует Таро Шимада (Taro Shimada), старший вице-президент и директор по цифровым технологиям корпорации Toshiba.

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