Apple, скоріше всього затримає запуск гарнітури змішаної реальності на декілька місяців

31 марта 2023 г., 9:25

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Аналітик Apple Куо каже, що гарнітура змішаної реальності затримується на 1-2 місяці, що викликає невизначеність щодо запуску WWDC

Довгоочікувана гарнітура змішаної реальності Apple може не бути готова до конференції розробників WWDC, який відбудеться в червні, як прогнозувалось раніше.

Провідний аналітик по техніці Apple Мінчі Куо (Ming-Chi Kuo) з TFI Securities написав про це у четвер.

Куо повідомив, що компанія не має оптимізму щодо того, що багаторічний проєкт отримає "приголомшливий момент iPhone", на який сподівалася Apple. І це може привести до сповільнення графіку виробництва. Він сказав, що Apple перенесла масове виробництво ще на один-два місяці - на середину-кінець третього кварталу.

У минулому, однак, Apple дражнила деякими зі своїх нових продуктів за кілька місяців до їх запуску. Наприклад, Apple Watch був анонсований у вересні 2014 року, але запущений у продаж лише у квітні 2015 року.

Куо наголосив на тому, що основними проблемами для Apple є загальний економічний спад, "компроміси", на які компанія пішла заради масового виробництва, невизначеність екосистеми та сприйняття розробників, а також відносно висока ціна. Аналітик очікує, що Apple встановить ціну на гарнітуру від 3000 до 4000 дол., або навіть більше. У цьому році Apple планує продати щонайбільше 300 000 гарнітур, пише Куо. У неділю агентство Bloomberg повідомило, що керівництво Apple вважає, що компанія продасть за перший повний рік "близько мільйона" гарнітур. Продукт, за інформацією агенції, отримає назву "Reality Pro" або "Reality One". Найбільша надія для Apple полягає в тому, що зростання продажу гарнітури відповідатиме траєкторії розвитку Apple Watch, який з "невеликої частини" бізнесу компанії перетвориться на "центральну частину", зазначає Bloomberg. Стосовно WWDC - Apple оголосила, що її щорічна конференція для розробників, розпочнеться 5 червня і триватиме до 9 червня. У більшості років Apple не анонсує нове обладнання на WWDC. Однак цього року, як вважає Bloomberg, можливо представлять на конференції довгоочікувану гарнітуру. Крім того, потенційно будуть анонсовані нові потужні комп'ютери Mac.

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