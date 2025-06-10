Apple презентувала деталі щодо нових ОС для всіх своїх пристроїв

10 июня 2025 г., 9:35

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Apple представляє елегантний дизайн інтерфейсу, схожий на скло, та потужні нові можливості операційної системи

Apple під час Всесвітньої конференції розробників продемонструвала новий дизайн програмного забезпечення та потужні оновлення, включаючи нові функції, які з'являться в операційних системах наступного покоління на всіх пристроях, що отримають уніфіковану версію 26.

Новий дизайн відрізняється новим стилем під назвою Liquid Glass, який створює напівпрозорий ефект, схожий на воду, що лежить на дисплеї. Компанія заявляє, що це дозволить краще зосередитися на вмісті, забезпечить новий рівень якості управління і дозволить користувачам краще орієнтуватися в тому, що відбувається на екрані.

«Це наше найширше оновлення дизайну програмного забезпечення за всю історію — ретельно розроблене шляхом переосмислення фундаментальних елементів, що складають наше програмне забезпечення», — зазначив Алан Дай, віцепрезидент Apple з дизайну людського інтерфейсу.

Новий дизайн поширюється на всю екосистему пристроїв Apple, включаючи iOS 26, iPadOS 26, macOS Ventura 26, watchOS 26 і tvOS 26. Компанія заявила, що ідея полягала в «гармонізації» користувацького досвіду на всіх пристроях, щоб користувачі могли очікувати, що всі пристрої будуть виглядати і відчуватися однаково.

Це вплине на кнопки, перемикачі, повзунки, текст і медіа в інтерфейсі користувача і буде динамічно змінюватися відповідно до потреб користувачів. Елементи керування, панелі інструментів і навігація в додатках були перероблені з заокругленими кутами і «плавають над» контентом, щоб не заважати і не переривати контент. Вони також переходять у продумані групи, що дозволяє користувачам знаходити необхідні елементи керування.

Панелі вкладок і бічні панелі також були перероблені з використанням того ж підходу. В iOS 26, коли користувачі прокручують сторінку, панелі вкладок зменшуються, щоб зосередити увагу на вмісті, але залишають навігацію доступною — але коли користувачі прокручують назад, вони знову розширюються.

Нова iOS 26 для iPhone використовує переваги Liquid Glass, особливо на екрані блокування, який тепер має спеціальний годинник, що може розширюватися, займаючи простір на фоновому зображенні. Якщо у користувача є зображення з фотографією об'єкта, над головою якого багато неба, годинник розтягнеться, займаючи більшу частину екрана, і навіть сховається за об'єктом, а не перед ним.

Коли на екрані з'являються сповіщення, годинник також динамічно зменшується в розмірі, зменшуючи простір, який він займає.

Під час минулорічної WWDC Apple представила Apple Intelligence, генеративну функцію на базі штучного інтелекту, яка з'явилася на пристроях компанії наприкінці 2024 року. Вона глибоко інтегрована в операційну систему.

На цей раз Apple продемонструвала функцію Live Translate, яка з'явиться на iPhone і допоможе користувачам розуміти один одного в Messages, FaceTime і Phone. За словами компанії, вона працює на базі моделей, розроблених Apple, які повністю функціонують на пристрої, і жодні особисті розмови не надсилаються в хмару.

Коли переклад відбувається в додатку для обміну повідомленнями, оригінальне повідомлення і перекладене повідомлення з'являються одне над одним. У FaceTime під час розмови іншого користувача на екрані з'являються субтитри в режимі реального часу. Під час телефонних розмов переклад озвучується для одержувача, і коли той відповідає, користувач може чути перекладену версію свого голосу. Ця функція працює навіть для тих, хто не має iPhone.

На основі Apple Intelligence, візуальний інтелект — функція, яка може відповідати на запитання та надавати інформацію з пошуку за зображеннями з камери — тепер може використовувати знімки екрана та додатки iPhone. Користувачі тепер можуть задавати ChatGPT запитання про те, що вони бачать на екрані, щоб дізнатися більше, або шукати в Google, Etsy чи інших додатках подібні зображення та продукти.

Повідомлення отримали спеціальні фони та можливість створювати опитування в рамках розмов. Apple Intelligence може визначати, коли користувачам може бути корисно провести опитування, і пропонувати його, дозволяючи користувачам додавати власні варіанти відповідей. Крім того, у групових чатах користувачі тепер можуть бачити індикатори набору тексту, щоб бачити, хто буде говорити наступним. Користувачі також зможуть запитувати, надсилати та отримувати Apple Cash, що буде дуже корисно під час прогулянок, коли може знадобитися обмін грошима.

Apple продемонструвала нову систему вікон, яка з'явиться на iPad з iPadOS 26 і дозволить користувачам легко керувати, упорядковувати та перемикатися між програмами.

Звичні елементи керування вікнами дозволять користувачам закривати, мінімізувати, змінювати розмір або розкладати вікна. Розкладка вікон також враховуватиме унікальний форм-фактор iPad, дозволяючи користувачам упорядковувати вікна, перетягуючи їх до краю екрана. Якщо користувачі раніше змінювали розмір програми, вона повернеться до своїх розмірів. За допомогою Exposé, функції, яка відображає всі програми, користувачі можуть швидко розгорнути всі вікна і вибрати потрібну програму на передньому плані.

Apple заявила, що нова система вікон добре працює з Stage Manager, функцією, яка дозволяє організувати відкриті програми та вікна в єдиний сфокусований вигляд. Це дозволяє користувачам залишатися зосередженими на поточній задачі, легко перемикаючись між іншими програмами та керуючи декількома вікнами.

Додаток Preview, який спочатку з'явився в macOS, з'явиться в iPadOS 26. Він призначений для створення швидких ескізів, а також перегляду, редагування та розмітки PDF-файлів та зображень за допомогою Apple Pencil або сенсорного екрану.

Наступна велика версія macOS 26, названа Tahoe, представляє новий дизайн і потужні можливості, які включають нові способи самовираження користувачів за допомогою опцій кольорів, безперервності роботи пристроїв і значного оновлення Spotlight.

Іконки додатків у новій macOS стали більш помітними як у світлому, так і в темному режимі завдяки новому дизайну Liquid Glass. Користувачі також можуть змінювати кольори папок і додавати символи або емодзі, щоб надати їм унікальної індивідуальності. Apple заявила, що це додасть Mac нової яскравої персоналізації, якої раніше не було в ОС, особливо в поєднанні з власними шпалерами та кольорами тем.

Завдяки Live Activities користувачі зможуть бачити активність на своєму iPhone, що знаходиться поруч, на своєму Mac. Вона з'явиться в їхній панелі меню, щоб вони могли бути в курсі подій, що відбуваються, під час гри або роботи — наприклад, якщо вони чекають на Uber Eats, рейс або результати спортивних змагань в прямому ефірі. При натисканні на Live Activity додаток відкривається в додатку iPhone Mirroring, щоб показати більше інформації, щоб користувач міг вжити заходів прямо на робочому столі.

Найбільших оновлень зазнала функція Spotlight. Це центральне місце для пошуку на Mac, по суті, панель пошуку для будь-чого, від додатків до документів. Під час пошуку всі результати - включаючи файли, папки, події, додатки, повідомлення тощо - тепер відображаються разом і ранжуються за релевантністю для користувача. Функція навіть має прямий доступ до буфера обміну і працює в контексті поточного відкритого додатка.

Користувачі можуть виконувати численні дії безпосередньо з Spotlight, такі як надсилання електронних листів, створення нотаток або відтворення подкастів, і все це без переходу між програмами. Розробники також можуть створювати свої гачки безпосередньо у своїх програмах. Користувачі можуть створювати ярлики для Spotlight, наприклад, «sm» для «надсилання повідомлення» або «am» для «додавання нагадування».

Spotlight вивчає звички користувачів під час використання системи та пропонує персоналізовані дії, такі як надсилання повідомлення колезі, з яким користувач регулярно спілкується, або відкриття певної програми, яку користувач зазвичай запускає, коли вперше за день відкриває робочий стіл.

У попередньому огляді Apple visionOS 26, просторої операційної системи компанії для пристрою змішаної реальності Apple Vision Pro, було показано, як користувачі зможуть насолоджуватися більш захоплюючими враженнями, такими як більш реалістичні 3D-фотографії та просторові віджети.

Віджети надають персоналізовану та корисну інформацію одним поглядом. На 2D-екрані це невеликі аплети, які розміщуються на екрані та відображають інформацію. Але в 3D-середовищі вони є «просторовими», що означає, що вони можуть інтегруватися в 3D-простір, наприклад, у будинок людини. Вони з'являються щоразу, коли користувачі одягають гарнітуру Apple Vision Pro, саме там, де вони розмістили віджет. Наприклад, користувачі можуть вибрати віджет годинника і розмістити його на стіні, і наступного разу, коли вони надягнуть гарнітуру, вони знову побачать віджет годинника на стіні.

Apple заявила, що на момент запуску буде доступно кілька нових віджетів, які можна повністю налаштувати, включаючи годинник, погоду, музику та фотографії. Зокрема, віджет «Фотографії» дозволить користувачам створити те, що по суті буде «вікном» в інше місце або час, потенційно порталом в будь-яке місце в їхньому полі зору.

У visionOS 26 Apple оновила Personas, реалістичний віртуальний аватар, який виглядає надзвичайно схожим на користувача і використовується під час відеодзвінків та сеансів співпраці. Аватари використовують передові технології об'ємного рендерингу та машинного навчання, щоб відтворити вражаючу виразність, повний бічний профіль, надзвичайно точне волосся, вії та колір обличчя.

Apple заявила, що персонажі все ще генеруються на пристрої за лічені секунди, а нові вдосконалення процесу налаштування дозволять користувачам налаштовувати та переглядати, як їх персонаж виглядає в просторі. Користувачі можуть навіть вибрати окуляри з понад 1000 варіантів оправ.

Просторовий перегляд у Safari тепер дозволяє користувачам приховувати відволікаючі елементи та відображати просторові сцени під час прокручування. Веб-розробники тепер мають можливість вбудовувати 3D-моделі безпосередньо у веб-сторінки, що дозволить веб-покупцям витягувати їх, маніпулювати ними безпосередньо в Safari і навіть розміщувати їх у кімнаті.

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