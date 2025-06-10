Renault почне виробництво дронів в Україні

10 июня 2025 г., 8:25

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Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню нещодавно заявляв, що велика французька автобудівна компанія планує розгорнути виробництво безпілотників в Україні.

Як повідомляє «Мілітарний», посилаючись на видання France Info, цим підприємством є Renault.

На початковому етапі компанія має намір об’єднатися з представниками малого та середнього бізнесу Франції, які працюють у сфері оборони.

Після цього планується розгортання виробничих потужностей безпосередньо на території України.

У своєму пресрелізі Renault підтвердила, що отримала відповідний запит від уряду, однак зазначила, що остаточне рішення наразі ще не ухвалене.

Згідно з озвученими планами, нові безпілотники мають постачатися як Збройним силам України, так і французьким військовим.

Лекорню також зазначив, що на території України вже працюють компанії, пов’язані з французьким оборонно-промисловим сектором.

На початку лютого стало відомо, що уряд Франції планує залучити цивільну промисловість до адаптації виробничих потужностей для оперативного виконання масштабних військових замовлень.

Зокрема, одного з представників французького автопрому вже запросили до участі в розгортанні виробництва дронів-камікадзе, подібних до тих, що використовуються в Україні.

Ключова мета французького Міністерства оборони та Агенції оборонних закупівель - досягти темпів виробництва на рівні кількох тисяч безпілотників протягом кількох місяців.

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