Apple представить революційну гарнітуру AR/VR у січні 2023 р.?

27 июня 2022 г., 11:25

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Згідно з інформацією MacRumors, відомий аналітик, що спеціалізується на тематиці Apple, Мін-Чі Куо, дав новий прогноз.



Він вважає, що Apple ймовірніше всього оголосить про випуск гарнітуру змішаної реальності, про яку давно ходять чутки, вже в січні 2023 р.



У детальному пості на Medium Куо пояснив, що гарнітура Apple стане тим продуктом, що змінить правила гри для ринку доповненої та віртуальної реальності. Описуючи деякі функціональні можливості гарнітури, Куо сказав, що хоча Apple неодноразово рекламувала свою зосередженість на доповненій реальності, гарнітура «пропонує чудовий досвід занурення» та режим «прогляду відео». Очікується, що гарнітура підвищить попит на ігри та мультимедійні розваги.



Куо заявив, що пристрій є «найскладнішим продуктом, який коли-небудь розробляла Apple», що змусило компанію використовувати компоненти багатьох своїх існуючих постачальників. Аналітик також вважає, що Apple стане лідером галузі в області гарнітур, матиме «значні конкурентні переваги» і тому не має потреби приєднуватися до Metaverse Standards Forum. Примітно, що Куо вважає, що конкуренти будуть змагатися, щоб імітувати гарнітуру Apple після її запуску, «вивівши індустрію обладнання для гарнітур на наступний етап швидкого зростання».



Хоча вважалося, що гарнітура Apple буде випущена цього року, звіт Марка Гурмана з Bloomberg поставив під сумнів ймовірність появи пристрою цього року через проблеми з розробкою. За даними DigiTimes, Купертино у лютому 2022 року завершила ключові виробничі тести гарнітури і, як повідомляється, планує розпочати масове виробництво приблизно в серпні або вересні. Таким чином, прогноз Куо щодо анонсу продукту у січні 2023 р., схоже, в цілому відповідає іншим чуткам про те, коли пристрій може з’явитися.



Незалежно від точних термінів, проєкт гарнітур Apple, як вважають, «наближається до старту», при цьому пристрій віддзеркалює графік розробки Apple Watch за період до його запуску. Про роботу Apple над операційною системою гарнітури «realityOS» ходили чутки з 2017 року, але існування операційної системи було підтверджено, коли посилання на неї були знайдені в журналах завантаження App Store та відкритому програмному коді Apple.



Слід додати, що минулого тижня в інтерв'ю China Daily USA генеральний директор компанії Тім Кук несподівано закликав стежити за майбутніми пропозиціями Apple у цій сфері. «Я неймовірно схвильований доповненою реальністю. І найважливішою умовою будь-якої технології, включаючи AR, є поміщення людства в її центр, - заявив він. - Думаю, що ми все ще знаходимося на ранніх етапах розвитку технології. Я дуже схвильований тими можливостями, які відкриваються перед нами у цій сфері, тому пропоную вам стежити за новинами, і ви побачите, що ми зможемо запропонувати».



Агентство Bloomberg у травні повідомило про демонстрацію прототипу пристрою доповненої реальності Apple членам ради директорів компанії.



За чутками, гарнітура має легкий дизайн, два мікро-OLED-дисплеї 4K, 15 оптичних модулів, два основних процесори, підключення Wi-Fi 6E, стеження за очима, відстеження об’єктів, керування жестами тощо.

Аналітик Марк Гурман (Mark Gurman) з Bloomberg, вважає, що гарнітуру AR/VR буде оснащено чіпом M2 та 16 ГБ оперативної пам’яті.

Деякі спостерігачі вважають, що ціна на новий пристрій буде на рівні 3000 доларів.

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