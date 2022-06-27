У травні українці почали втрачати інтерес до новин та соціальних мереж

27 июня 2022 г., 12:15

0

Tweet

Як свідчать дані проєкту Kantar CMeter, у травні новинні ресурси, соціальні мережі й месенджери, представлені у рейтингу популярних сайтів України, втратили в охопленні. Також вдвічі зменшилась середня частота контакту з сайтами новин в порівнянні з періодом початку російського повномасштабного вторгнення.

П’ятірка найпопулярніших новинних сайтів у травні: tsn.ua (11-те місце), pravda.com.ua (16-те місце), unian.net (18-те місце), news.obozrevatel.com (20-те місце) та ukrinform.ua (25-те місце).

Після не довгої перерви українці повернулися до онлайн-покупок, завдяки чому rozetka.com.ua, olx.ua, prom.ua та еpicentrk.ua покращили свої показники охоплення. eCommerce лідер України rozetka.com.ua знову увійшов в ТОП-5 найпопулярніших сайтів.

Відновлення дистанційного навчання в освітніх закладах повернуло в ТОП-25 одразу три навчальні ресурси – naurok.com.ua (13-те місце), znanija.com (17-те місце) та vseosvita.ua (21-ше місце).

Зважаючи на ситуацію в країні українці активізувалися з пошуком роботи – work.ua посів 24 місце в рейтингу.

Успішний випуск поштових марок вдвічі збільшив охоплення сайту ukrposhta.ua (12% інтернет-користувачів у травні), який хоч і не потрапив до ТОП-25, але подолав одразу 74 сходинки в рейтингу від березня (35-те місце проти 109-го місця).

Отже, результати дослідження свідчать, що українці поволі адаптуються до життя в умовах війни та повертаються до своєї звичної активності в мережі інтернет.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист