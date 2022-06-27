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За минулу добу відновлено електропостачання 10,2 тис споживачів

27 июня 2022 г., 10:35

Як повідомляє Міненерго, за минулу добу відновлено електропостачання близько 10,2 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. У Донецькій області – 8,9 тисячам, у Харківській –1 тисячі, у Запорізькій – 300 споживачам.

Станом на 26 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 717 населених пунктів, загалом близько 604,5 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 357 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 34,8 тисяч споживачів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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