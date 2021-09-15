Apple представила линейку iPhone 13

15 сентября 2021 г., 9:15

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Компания Apple на специальном мероприятии во вторник, как и ожидалось, представила iPhone 13 и ряд обновлений других своих устройств.



Линейка, как и прежде включает модели iPhone mini (5,4 дюйма), iPhone (6,1 дюйма), iPhone Pro (6,1 дюйма) и iPhone Pro Max (6,7 дюйма).



Новые модели по дизайну не сильно отличаются от прошлогодних, разве что "монобровь" стала меньше - на 30%.



iPhone 13 теперь базируется на чипе Apple A15 Bionic, который содержит два высокопроизводительных плюс четыре энергоэффективных ядра и производится по нормам 5 нм. Что касается, производительности, то, как было объявлено на презентации, она на 50% выше, чем у процессоров конкурирующих моделей.



Смартфоны получили дисплей Super Retina XDR с технологией ProMotion адаптивной частоты обновления до 120 Гц. По сравнению с предыдущей моделью он стал на 28% ярче, с пиковой яркостью 1200 кд/м². Экран новых iPhone 13 защищён прочной передней панелью Ceramic Shield, устойчивой к повреждениям в случае падения устройства.

Модели новой линейки защищены от воздействия наиболее распространённых жидкостей и имеют самый высокий в отрасли рейтинг защиты от воды — IP68.



В новых моделях улучшены и фотовозможности. Так в старших моделях - iPhone 13 Pro и 13 Pro Max — теперь шестикратный оптический зум, в фотомодуле три датчика 12 Мп — телевик (f/2.8), широкоугольный (f/1.5) и сверхширокоугольный (f/1.8, угол обзора 120 градусов). Имеется и встроенный LiDAR.



Младшие модели имеют основной сенсор 12 Мп (f/1.6) и широкоугольный 12 Мп (f/2.4, и угол обзора 120 градусов). Плюс к этому в оснащении теперь технология стабилизации, которая ранее была у iPhone 12 Pro Max.



На презентации Apple акцентировала внимание на более длительном времени автономной работы новинок. Согласно многочисленным опросам, этот параметр остается одной из самых важных характеристик для потребителей.



По словам Apple, все четыре новые модели получат как минимум на 90 минут больше автономной работы при нормальном использовании. Apple заявила, что самая продвинутая и самая дорогая модель - iPhone 13 Pro Max за 1099 долларов, а также самый продаваемый основной iPhone получат на 150 минут больше автономности, чем прошлогодние модели.



Еще одна характеристика, которую высоко ценят потребители — емкость накопителя. Apple удвоила объем памяти, идущий по умолчанию на iPhone 13 до 128 ГБ, при этом не повысив его цену. Старшие модели теперь могут иметь в конфигурации накопители до 1 ТБ.

На рынке США цены на iPhone 13 Mini стартуют от 729 долл., а на iPhone 13 - от 829 долл.

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