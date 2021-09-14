Стив Возняк станет космическим ассенизатором?

14 сентября 2021 г., 17:35

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На этих выходных один из тех самых легендарных гаражных основателей Apple, 71-летний Стив Возняк (Steve Wozniak), напомнил о себе миру загадочной фразой в Твиттере: «Стартовала частная космическая компания, непохожая на другие».

Его твит также включает ссылку на свежевыгруженное в YouTube видео о компании под названием Privateer и с пафосным слоганом «Небо больше не предел».

Источающий оптимизм диктор за кадром не говорит ничего конкретного: «Вместе мы далеко пойдем. Мы исследователи. Мы мечтатели, любители риска, инженеры и созерцатели звезд. Мы люди. И мы должны работать вместе, чтобы делать то, что правильно и что хорошо».

В описании к видео говорится, что Privateer Space работает над тем, чтобы сохранить космос безопасным и доступным для всего человечества. Её соучредителем также является Алекс Филдинг (Alex Fielding), традиционный партнёр Возняка по стартапам, включая Wheels of Zeus и Ripcord.

На сайте Privateer.com можно найти тот же слоган и краткую информацию, гласящую: «В настоящее время мы находимся в скрытом режиме. Увидимся на AMOS в сентябре 2021 на Мауи, Гавайи».

AMOS (Advanced Maui Optical and Space surveillance technologies) это двухдневная конференция по передовым технологиям оптического и космического наблюдения, открывающаяся в этот четверг на Мауи.

Больше пока о Privateer ничего найти нельзя, только обрывки информации. Так, в прошлом месяце на сайте, посвящённом 3D-печати промелькнуло сообщение, что компания Возняка вроде бы использует принтер для высокопрочного титана и может иметь какое-то отношение к уборке космического мусора.

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