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Apple купит разработчика трансляций мероприятий в VR

6 апреля 2020 г., 9:35
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Apple купит разработчика трансляций меропприятий в VR

Издание 9to5Mac сообщает, что компания Apple планирует поглощение стартапа NextVR, который разрабатывает платформу для трансляции различных мероприятий с использованием технологии виртуальной реальности.

Сообщается, что сделка оценивается в 100 млн долл.

Сделка вполне соответствует тем интересам, которые Apple в последнее время проявляет к технологиям виртуальной и дополненной реальности. А продолжающаяся пандемия и введенные из нее ограничения на проведение различных мероприятий лишь усиливают внимание к технологиям подобным тем, что разрабатывает  NextVR.

NextVR была основана в 2009 году в Калифорнии Дэвидом Колом и ДиДжей Роллером (DJ Roller). Разработанная компанией технология позволяет с помощью гарнитур виртуальной реальности смотреть трансляции различных мероприятий от концертов до спортивных турниров, погружая зрителя в атмосферу событий.

NextVR за десять лет своего существования зарегистрировала несколько десятков различных патентов в области трансляций с использованием виртуальной реальности. Кроме того, в числе партнеров компании  американская NBA, турнир «Уимблдон», Fox Sports и ряд других известных телеканалов.

Год назад NextVR начала испытывать финансовые затруднения и не смогла привлечь инвестиции в очередном раунде, это заставило руководство компании даже сократить почти половину сотрудников. Возможно, покупка со стороны Apple, не только фактически спасет  NextVR, но и вдохнет новые силы в развитие ее технологий.


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