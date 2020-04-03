Сервис Oracle NoSQL доступен из облака с оплатой по мере использования

3 апреля 2020 г., 17:15

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Oracle NoSQL Database Cloud Service, универсальная, гибкая и простая в использовании база данных NoSQL теперь доступна в облаке Oracle Cloud как бессерверный и полностью управляемый облачный сервис с оплатой по мере использования ресурсов (pay-as-you-go). Новый сервис Oracle NoSQL работает на базе облачной инфраструктуры Oracle Cloud Infrastructure (OCI Gen 2) и обеспечивает предсказуемое время отклика в единицы миллисекунд при масштабном развертывании. В дополнение к данным «ключ-значение» он способен эффективно обрабатывать данные JSON без схемы и с фиксированной схемой, предлагает гибкие возможности моделирования данных, быстрой разработки и развертывания приложений и прост в освоении. Пользователи также могут легко масштабировать массивы данных от десятков килобайт до сотен терабайт и увеличить пропускную способность с десятков до сотен тысяч операций в секунду, просто запросив в облаке дополнительные мощности.

Новый облачный сервис Oracle NoSQL Database Cloud предоставляет множество средств и функций для удовлетворения потребностей современных разработчиков:

Специально для разработчиков. Облачный сервис баз данных NoSQL разработан с фокусом на гибкость. База данных поддерживает различные модели данных: документы (JSON), с фиксированной схемой и «ключ-значение». Все это – с гарантированными ACID транзакциями.

Открытость. Интерфейс на языке SQL обеспечивает инновационную совместимость между документо-ориентированными моделями и моделями данных с фиксированной схемой. Пользователи могут по своему усмотрению выбирать варианты развертывания для выполнения одного и того же приложения – в облаке или на локальной площадке, без привязки к конкретной платформе.

Простота и доступность. Благодаря наличию SDK и поддержке популярных языков программирования, включая Python, Go, Node.js и Java, сервис Oracle NoSQL Cloud предлагает легкое в использовании решение для разработки приложений. Простой графический интерфейс пользователя позволяет разрабатывать и развертывать приложения за считанные минуты.

Эластичная масштабируемость: Oracle NoSQL Database Cloud Service масштабируется в соответствии с требованиями к производительности приложений при сохранении малого и предсказуемого времени отклика. Поскольку рабочие нагрузки меняются в зависимости от периодических изменений потребностей бизнеса, предоставляемая приложениям пропускная способность может увеличиваться или уменьшаться с тем, чтобы поддерживать стабильную работу пользователей.

Отказоустойчивость и высокая доступность на уровне 99,995% с мгновенным автоматическим обнаружением сбоев и отработкой отказов для защиты приложений от незапланированных простоев, сбоев и потери данных.

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