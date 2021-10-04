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Технология 5G mmWave повысила скорость Wi-Fi до 1,8 Гбит/с

4 октября 2021 г., 12:25
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Технология 5G mmWave повысила скорость Wi-Fi до 1,8 Гбит/с

Компания Samsung Electronics продемонстрировала работу усовершенствованной сети Wi-Fi в быстро движущемся поезде метро в Сеуле (Корея) с применением решения 5G mmWave в качестве транзитного канала. Тестирование показало, что технология 5G mmWave может значительно повысить качество передачи данных по стандартной сети Wi-Fi в многолюдных общественных местах.

В ходе испытаний компания была достигнута скорость передачи данных Wi-Fi 1,8 Гбит/с на смартфоне Galaxy S21 Ultra в движущемся поезде метро. Этот показатель примерно в 25 раз выше, чем стандартные 71 Мбит/с, доступные пассажирам в Сеуле сегодня. Применение чипа Samsung 5G Compact Macro способствовало увеличению скорости передачи данных по сети Wi-Fi за счет использованию спектра 5G mmWave со сверхвысокой пропускной способностью в качестве транзитного канала.

Испытания прошли на пяти станциях на одной линии, проходящей через основные районы Сеула. Связь Wi-Fi обеспечивалась с помощью решений на базе чипа Samsung 5G mmWave Compact Macro, установленных вдоль этого маршрута, на частотах диапазона 28 ГГц.

Помимо повышения скорости работы Wi-Fi, широкая полоса пропускания в миллиметровом диапазоне обеспечивает высокое качество мобильной связи на смартфонах и планшетах в многолюдных местах, таких как спортивные стадионы и торговые центры. Сегодня технологии 5G применяются в различных сферах, включая общественный транспорт, такой как скоростные поезда, автобусы и т.д.

Напомним, что чипсет Compact Macro от Samsung объединяет блок базового диапазона, радио и антенну в едином форм-факторе. Это решение можно расположить на стенах зданий и на столбах, чтобы быстро развернуть сети связи пятого поколения. Заявлено, что Compact Macro от Samsung – первый 5G-продукт, вошедший в список продукции, соответствующих требованиям (Product Compliant List, PCL) Национального партнерства по обеспечению информационной безопасности США (NIAP), а также в список сертифицированных продуктов Канадского центра кибербезопасности.

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