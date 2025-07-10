10 июля 2025 г., 17:39

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Anthropic запустив інтерактивні артефакти в Claude – тепер можна створювати і розміщувати AI-додатки прямо в інтерфейсі. Цікаво побудована економіка використання: коли хтось користується вашим додатком, API-запити списуються з його підписки, а не з вашої.

Claude може створювати артефакти, які взаємодіють з Claude API, перетворюючи їх на повноцінні AI-додатки. Користувачі вже створюють ігри з NPC, які пам'ятають розмови, навчальні інструменти з персоналізацією, додатки для аналізу даних і складні агентські workflow.

Процес простий: описуєте ідею, Claude пише код, можете його модифікувати й одразу ділитися посиланням без деплою. Claude бере на себе технічну частину – промпт-інжиніринг, обробку помилок, оркестрацію.

Поки що є обмеження – немає зовнішніх API-викликів, персистентного сховища, доступний тільки текстовий completion API. Але це цікавий крок до спрощення створення AI-додатків, особливо для тих, хто не хоче возитися з інфраструктурою та оплатою за чуже використання.

Функція доступна в бета-версії для всіх планів підписки.

Продираючись крізь баги застосунку ChatGPT, у якому відсутні деякі функції веб-сервісу, не можу не дивуватися, що у Claude якраз усе навпаки.

Anthropic дає змогу розміщувати AI-додатки в інтерфейсі Claude

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