SpaceX анонсувала третє покоління Starship

14 мая 2026 г., 14:35

Компанія SpaceX офіційно представила третє покоління своєї надважкої ракетної системи Starship V3, яка втілила досвід років льотних випробувань.

Як повідомляється, оновлення охоплюють як прискорювач Super Heavy, так і верхній ступінь Starship, а також двигуни та наземну інфраструктуру. Ключовою зміною у Super Heavy V3 став перехід з чотирьох на три решітчасті рулі (grid fins), які стали на 50% більшими та міцнішими. Також було повністю перепроектовано паливну магістраль, яка тепер за розмірами співставна з першим ступенем Falcon 9, що дозволяє одночасно запускати всі 33 двигуни Raptor 3 та забезпечує надійність при виконанні маневрів повернення.

Верхній ступінь Starship V3 пройшов через радикальне перепроектування паливних та електричних систем. Важливою інновацією стала інтеграція чотирьох стикувальних механізмів на підвітряній стороні корабля, що дозволить проводити дозаправку безпосередньо на орбіті — критичну функцію для місій на Місяць та Марс. Також було модернізовано диспенсер для супутників Starlink, що значно прискорило темпи розгортання орбітального угруповання. Система авіоніки тепер включає близько 60 кастомних блоків, здатних розподіляти пікову потужність до 9 MW та забезпечувати передачу даних через Starlink на швидкості 480 Mbps.

Двигун Raptor 3 отримав суттєве зростання показників: тяга версії для рівня моря зросла з 230 до 250 тс, а вакуумної версії — з 258 до 275 тс. При цьому масу двигуна вдалося знизити з 1630 кг до 1525 кг. Завдяки інтеграції датчиків та контролерів безпосередньо в корпус двигуна, SpaceX відмовилася від індивідуальних захисних кожухів, що разом із спрощенням систем дозволило зекономити близько 1 тонни маси на кожен двигун у масштабі всього корабля. Це робить систему значно легшою та ефективнішою для виведення корисного навантаження.

Наземна інфраструктура також зазнала змін: запуск Flight 12 планується здійснити з нового стартового майданчика Pad 2 на Starbase. Нова вежа отримала вкорочені механізми-маніпулятори (chopsticks) з електромеханічними приводами замість гідравлічних для швидшого перехоплення ступенів. Також впроваджено нову систему відведення полум'я, яка має повністю виключити необхідність відновлення майданчика після стартів. Всі ці вдосконалення спрямовані на досягнення повної та швидкої багаторазовості, а також на розгортання орбітальних дата-центрів.

Вихід Starship V3 знаменує завершення переходу SpaceX від експериментального проєктування до створення промислової транспортної системи. Збільшення тяги двигунів Raptor 3 у поєднанні з радикальним зменшенням ваги конструкції дозволяє компанії наблизитися до теоретичної межі ефективності хімічних ракет. Впровадження системи дозаправки в космосі (ship-to-ship transfer) є найважливішим стратегічним кроком, оскільки це єдина технологія, що здатна забезпечити логістику для постійних баз на Місяці та Марсі, роблячи SpaceX безальтернативним партнером для NASA.

Основним стратегічним ризиком залишається складність синхронізації нових електромеханічних систем вежі та оновленої авіоніки прискорювача під час спроб «спіймати» ракету. Будь-яка невдача на новому майданчику Pad 2 може суттєво загальмувати графік запусків Starlink наступного покоління. Проте перехід на Starship V3 як на платформу для орбітальних дата-центрів вказує на намір Ілона Маска монополізувати не лише ринок космічних запусків, а й ринок позаземних обчислювальних потужностей, створюючи нову інфраструктурну нішу в глобальній цифровій економіці.

