Facebook покупает стартап визуального позиционирования, Scape Technologies

11 февраля 2020 г., 14:25

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По сообщениям СМИ, Facebook покупает лондонский стартап Scape Technologies в сделке с ориентировочной стоимостью 40 млн долл.

Основанный в 2016 году, Scape разработал облачную технологию позиционирования для приложений дополненной реальности. Его Visual Engine позволяет строить в облаке 3D-карты, с помощью которых у устройств AR формируется восприятие окружающего мира в масштабах всего города.

Для определения точного местоположения эта технология использует так называемую службу визуального позиционирования. Как утверждают разработчики, такой подход способен обеспечить лучшее масштабирование и более высокую производительность, чем другие, включая GPS.

«Большинство процедур трехмерной реконструкции лимитированы ограничениями памяти конкретной машины, — говорится на веб-сайте Scape. — Наш Vision Engine отличается в этом отношении: горизонтально масштабируясь по требованию на сотни серверов, он способен поддерживать области, размером с целые города».

Пока этот сервис доступен только в Лондоне. Наряду с дополненной реальностью он применим в таких областях, как мобильность, логистика, робототехника, картографирование и навигация машин с автономным управлением.

Сообщения о покупке Scape сама Facebook прокомментировала нейтрально, заявив, что время от времени приобретает небольшие технологические компании, но не всегда готова говорить о своих планах.

Приоритетной, хотя не обязательно единственной целью, которую преследует данное поглощение, представляется совершенствование технологий подразделения Oculus. Facebook представила публике свою платформу дополненной реальности в 2017 г., а в сентябре появилась информация о том, что она вместе с Luxottica Group работает над созданием очков AR.

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