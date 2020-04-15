AMD выпустила чипы EPYC с повышенными частотами

15 апреля 2020 г., 16:50

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Компания AMD официально представила новые серверные чипы EPYC серии 7Fx2, в которых увеличена тактовая частота и расширен объем кэш-памяти третьего уровня. Новые процессоры нацелены на использование в ЦОД и системах HPC.



По заявлению производителя, новинки в расчете на одно ядро обладают самой высокой производительностью в своем сегменте. Чипы производятся по технологии 7 нм.



Младшая восьмиядерная модель представленной линейки 7F32 имеет базовую частоту 3,7 ГГц, 16-ядерная 7F52 - 3,5 ГГц, старшая с 24 ядрами 7F72 - 3,2 ГГц. Отмечается, что частоты по сравнению с предыдущим поколением удалось поднять на 0,5 ГГц.



Чипы EPYC серии 7Fx2 способны работать с ОЗУ DDR4 3200 МГц объемом до 4 ТБ и поддерживают до 128 линий PCI-E 4.0. Объем кэш-памяти на каждое ядро достигает 16 МБ в младших и средних моделях, а в старшей - 8 МБ.

Как отмечает AMD, новые чипы EPYC 7Fx2 обеспечивают заметное превосходство по сравнению с конкурирующими системами. Так, они на 17% быстрии в задачах SQL Server и на 47% - в тестах VMmark 3.1.

Согласно имеющейся информации, чипы EPYC 7Fx2 не только производительнее аналогичных решений Intel практически по всем тестам, но еще и дешевле - в среднем на 200 долл.



Использование новых чипов AMD в своих системах уже анонсировали основные производители серверного сегменте - Dell EMC, HPE, Lenovo, Supermicro.

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