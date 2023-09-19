AMD представила процесори EPYC 8004 на архітектурі Zen 4

19 сентября 2023 г., 9:35

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Компанія AMD оголосила про випуск нових процесорів серії AMD EPYC 8004, які завершують сімейство процесорів 4-го покоління AMD EPYC та оптимізовани для робочих навантажень. У новинках використовуються ядра Zen 4c, що дозволяє створювати енергоефективні платформи, здатні забезпечити роботу від граничних інтелектуальних додатків, таких як роздрібна торгівля, виробництво та телекомунікації до центру обробки даних для хмарних сервісів, систем зберігання даних та інших.



"Нові процесори серії EPYC 8004 підтверджують лідерство AMD у галузі односокетних платформ, забезпечуючи чудову енергоефективність процесорів у корпусі, що відповідає вимогам інфраструктури з обмеженим простором та енергоспоживанням", - говорить Ден Макнамара, старший віце-президент та генеральний менеджер підрозділу Server Business компанії. "Компанія AMD випустила кілька поколінь процесорів для центрів обробки даних, які забезпечують виняткову ефективність, продуктивність та інноваційні можливості. Тепер, коли портфель процесорів 4-го покоління EPYC завершено, це лідерство зберігається у широкому спектрі робочих навантажень - від корпоративних та хмарних обчислень до інтелектуальних. обчислень, технічних обчислень тощо.".



Зазначається, що процесори AMD EPYC серії 8004 розширюють лідерство у продуктивності та ефективності сімейства EPYC 4-го покоління на ринки, які прагнуть високої продуктивності, але при цьому пред'являють значні вимоги до енергоефективності, щільності платформи та безшумної роботи. З процесорами AMD EPYC серії 8004 замовники та партнери можуть розраховувати на наступне:



- чудова енергоефективність для інтелектуальних рішень. Завдяки використанню ефективного ядра "Zen 4c" та нового сокету SP6, в якому оптимізовані функції пам'яті та введення/виводу, процесори серії EPYC 8004 можуть забезпечити до 2 разів більш високу продуктивність SPECpower на системний ват порівняно з кращими мережевими моделями конкурентів.



- збалансована продуктивність. У галузі, де потрібна максимальна продуктивність на ват в умовах обмеженого простору та інфраструктури, процесори AMD EPYC серії 8004 забезпечують збалансовану продуктивність та відмінну енергоефективність, необхідні для роботи на границі. У робочому навантаженні кодування відео EPYC 8534P забезпечує до 2,4 рази більше сумарних кадрів/година/системний ват порівняно з аналогічними мережевими продуктами конкурентів. У робочому навантаженні шлюзу IoT Edge восьмиядерний сервер на базі EPYC 8024P забезпечує ~1,8-кратне збільшення загальної пропускної спроможності на стійку потужністю 8 кВт у порівнянні з восьмиядерним процесором конкурентів.



- Оптимізація економії для інтелектуальних граничних розгортань. При розгортанні інтелектуальних прикордонних систем основна увага приділяється невеликим вузлам серверів, а не цілим стійкам, як це заведено в центрах обробки даних. При розгортанні інтелектуальної границі з одного, трьох або 10 серверів енергоефективність сервера на базі процесора AMD EPYC серії 8004 у порівнянні з конкурентами може потенційно заощадити тисячі доларів на енергоспоживання протягом п'яти років, завдяки вищій щільності ядер та більшій пропускній здатності.



Про випуск своїх рішень на базі представлених процесорів EPYC 8004 заявили Dell, Ericsson, Lenovo, Microsoft Azure та Supermicro.

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