В Україні продовжують опрацювання проекту малого модульного реактора

19 сентября 2023 г., 10:25

Westinghouse Electric Company та НАЕК «Енергоатом» підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розробки та впровадження малого модульного реактора AP300. В результаті угоди створено спільну робочу групу для співпраці в таких сферах, як укладання контрактів, ліцензування та локальний ланцюг постачання.

Міністр енергетики України Герман Галущенко підкреслив, що технологія малих модульних реакторів є дуже перспективною для України, особливо в частині реалізації національної Енергетичної стратегії до 2050 року.

У травні Westinghouse запустила малий модульний реактор AP300, одноконтурний водно-водяний реактор потужністю 300 МВт, який є єдиним ММР, що поставлений на потік виробництва, на основі перевіреної та ліцензованої технології AP1000.

Westinghouse планує сертифікувати проект ММР AP300 до 2027 року, а будівництво розпочати до 2030 року. Перший робочий блок планується запустити на початку 2030-х років.

Енергоатом і Westinghouse вже домовилися про розміщення дев’яти блоків AP1000 в Україні.

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