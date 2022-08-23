Amazon запускає AWS Private 5G, щоб компанії могли будувати власні мобільні мережі

23 августа 2022 г., 15:45

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Хмарний підрозділ Amazon AWS запустив нову послугу, розроблену для того, щоб допомогти компаніям розгорнути власні приватні мережі 5G — принаймні, з часом.



AWS вперше анонсувала AWS Private 5G у ранній попередній версії наприкінці минулого року, але тепер сервіс офіційно доступний для клієнтів компанії, починаючи з її регіонів Схід США (Огайо), Схід США (Північна Вірджинія) та Захід США (Орегон). Також планується розгортання і за межами Сполучених Штатів «найближчим часом».



Незважаючи на свою назву, AWS Private 5G наразі підтримує лише 4G LTE.



«Сьогодні він підтримує 4G LTE і підтримуватиме 5G у майбутньому, обидва з яких дають вам постійний, передбачуваний рівень пропускної здатності з наднизькою затримкою», — написав у блозі головний проповідник AWS Джефф Барр (Jeff Barr).



З надбанням AWS Private 5G компанії замовляють апаратне забезпечення (радіопристрій) і купу спеціальних SIM-карт безпосередньо в компанії, а потім оператор надає все необхідне програмне забезпечення та API, щоб дозволити компаніям налаштувати власну приватну мобільну мережу. Це включає консоль керування AWS, за допомогою якої користувачі вказують, де вони хочуть побудувати свою мережу та необхідну пропускну здатність, при цьому Amazon автоматизує налаштування та розгортання мережі після того, як клієнт активує свої малостільникові радіоблоки.



Важливо те, що мережева інфраструктура, керована AWS, чудово поєднується з іншими службами AWS, включаючи пропозицію Identity and Access Management (IAM), яка дозволяє контролювати, хто та які пристрої мають доступ до приватної мережі. AWS Private 5G також може підключається до служби спостережень Amazon CloudWatch, яка надає інформацію про стан мережі, серед інших корисних даних.



З точки зору вартості, AWS стягує 10 доларів за годину за кожну встановлену радіостанцію, кожна з яких підтримує швидкість 150 Мбіт/с на 100 SIM-картках (тобто окремих пристроях). Крім того, AWS виставлятиме рахунки за всі дані, які передаються в Інтернет, за звичайними тарифами Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).



Таким чином, по суті, Amazon пропонує різноманітним галузям - таким як «розумні» фабрики чи інші локації, які вимагають високої пропускної здатності - миттєвий, локалізований 5G, одночасно впроваджуючи їх у свою стабільну хмарну інфраструктуру.

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