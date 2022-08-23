Мобільний трафік на заході України від початку війни зріс на 60%

23 августа 2022 г., 16:55

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Національний оператор зв’язку «Київстар» продовжує інвестувати у розвиток та відновлення телеком мережі. В першому півріччі на це спрямовано понад 1,7 млрд грн. Завдяки зусиллям спеціалістів 90% обладнання мережі працює у звичному режимі, надаючи абонентам послуги голосового зв'язку та інтернету. Компанія не лише відбудовує обладнання, яке зазнало руйнувань через війну, але й будує нові базові станції, щоб забезпечувати жителям України доступ до зв'язку 4G.

Так, від 24 лютого «Київстар» збудував 230 нових базових станцій. Зокрема 30 базових станцій було встановлено у Київській області – в Білоцерківському, Вишгородському, Макарівському, Бучанському та Броварському районах. На півдні України «Київстар» посилює радіомережу в Одеській та Миколаївській областях. За пів року тут встановлено 21 нову базову станцію – в Ізмаїльському, Білгород-Дністровському, Березівському та Первомайському районах. Будівництво триває навіть у тих областях, які страждають від обстрілів з боку агресора. Так, по сім нових базових станцій встановлено у Житомирській та Харківській областях, та по десять – у Кіровоградській, Дніпропетровській та Вінницькій.

Найбільшу кількість нових базових станцій – понад 130 – «Київстар» побудував на заході України. Від початку збройної агресії росії ці області прийняли до себе найбільшу кількість вимушених переселенців. Зокрема, за даними оператора, майже 5 млн абонентів мігрували на західну Україну. Як результат, мобільний трафік там стрімко зростає – на 60% у порівнянні з «довоєнним» часом. В окремих містах, як от Мукачево, Трускавець, мобільний трафік збільшився майже на 100%.

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