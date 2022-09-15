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Amazon оновила молодшу модель Kindle

15 сентября 2022 г., 11:35

Amazon оголосила про випуск нового електронного рідера початкового рівня Kindle вартістю 99 дол. з декількома поліпшеннями в порівнянні з попередньою моделлю.

Найбільша зміна - це дисплей, який набагато чіткіший, ніж у попередньої моделі Kindle вартістю 89 доларів. Це означає, що текст під час читання буде виглядати чіткіше, а не злегка розмитим. Чіткість тепер на рівні з більш дорогим Kindle Paperwhite від Amazon вартістю 140 доларів.

Новий Kindle також має вдвічі більший накопичувач - 16 ГБ замість 8 ГБ, що має бути більш ніж достатньо для бібліотек цифрових книжок.

Пристрій також має підсвічування, але він не має деяких більш просунутих функцій підсвічування таких, як в Kindle Paperwhite, наприклад - можливість змінити баланс білого на помаранчевий відтінок для комфортного читання. Він також не є водонепроникним, як старша модель.

І, нарешті, як і в інших оновленнях лінійки Kindle, таких як Paperwhite, Amazon додала новий зарядний пристрій USB-C.

Amazon також представила нову модель Kindle Kids з аналогічними оновленнями. Обидва пристрої доступні вже для попереднього замовлення.

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