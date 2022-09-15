ПриватБанк: кожну другу покупку безготівкою українці оплачують смартфонами та годинниками

15 сентября 2022 г., 10:45

Більше половини - 53,9% покупок, що українці оплачують безконтактно у мережі торгових терміналів ПриватБанку, оплачуються електронними гаджетами - смартфонами та годинниками. Про це з посиланням на дані статистики банку повідомив керівник дирекції обслуговування бізнес клієнтів ПриватБанку Євген Заіграєв.



Загалом на сьогодні частка безконтактних платежів (гаджетами та безконтактними картками) у мережі POS-терміналів ПриватБанку вже складає понад 72%. За словами Заіграєва, з 208 тисяч активних POS терміналів, що працюють в мережі банку, безконтактні платежі приймають 99% пристроїв.



У серпні оплати покупок банківськими картками в мережі POS-терміналів банку в порівнянні з липнем зросли на 5,5%. Обсяги оплат картками в малому бізнесі продовжують зростати вже четвертий місяць поспіль - у серпні підприємці продали товарів та послуг за безготівку на 2,1% більше, ніж у липні. Безготівковий товарообіг в національних торгових мережах за останній місяць зріс на 1,8%. Кількість встановлених ПриватБанком нових POS-терміналів за останній місяць зросла на 6 тисяч.

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