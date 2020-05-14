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Amazon обновила планшеты за 90 долл.

14 мая 2020 г., 10:25
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Amazon обновила планшеты за 90 долл.

Компания Amazon анонсировала две новые 8-дюймовые модели планшетов Fire.

Модель начального уровня, Fire HD 8, имеет более быстрый процессор, чем в предыдущей версии (частота выросла с 1,3 ГГц до 2 ГГц оперативная память с 1,5 ГБ до 2 ГБ), накопитель 32 ГБ и предлагается на рынке США за 89,99 долл.

Модернизированная модель Fire HD 8 Plus может заряжаться беспроводного зарядного устройства, имеет больше оперативной памяти и поставляется с шестимесячной подпиской на Kindle Unlimited. Все это за 109,99 долл.

Amazon обновила планшеты за 90 долл.


Поставки планшетов начнутся 3 июня. И как отмечают в компании, новые модели запускаются, в расчете, что они найдут спрос среди тех, кто находится на карантине и кому необходимо устройство, чуть более функциональное, чем смартфон. В период пандемии продажи планшетов, телевизоров и ПК выросли в США на 33% по оценкам исследовательской компании NPC.

По данным исследовательской компании IDC, по итогам 2019 году Amazon занимала 4 место в мире по количеству отгруженных планшетов, уступая лишь Huawei, Samsung и Apple.

Amazon обновила планшеты за 90 долл.

Зарядная док-станция поставляется отдельно

Новые планшеты заряжаются с помощью USB-C, время автономной работы представленных устройств выросло с 10 до 12 часов по сравнению с предыдущими моделями.

Устройства также имеют слоты для карт памяти microSD.

Amazon также выпустила версию планшета, предназначенную для детей. Fire HD Kids Edition поставляется в специальном упрочненном футляре и с годовой подпиской на Amazon FreeTime Unlimited за 139,99 долл.

Amazon обновила планшеты за 90 долл.


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