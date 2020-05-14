Определены наиболее продаваемые Android-смартфоны первого квартала

14 мая 2020 г., 11:24

Глобальные поставки смартфонов в начальной четверти 2020 г. достигли 275 млн устройств и менее 86% из них работали под управлением ОС Android.

Среди наиболее продаваемых Android-смартфонов наиболее востребованными оставались модели Samsung — за корейцами оказалось сразу четыре места в Тор-6.

Бестселлером оказался Samsung Galaxy A51 (4G), разошедшийся тиражом более 6 млн устройств. Под контролем модели, особенно популярной в Европе и Азии, оказалось 2,3% мирового рынка. Расположившаяся на незначительном удалении Xiaomi Redmi 8 взяла почти 2% рынка. Модель не только пользовалась высоким спросом в Индии и Китае, но также нарастила присутствие в Европе. Замкнул первую тройку Samsung Galaxy S20+, который оказался единственным премиум-аппаратом в когорте лучших.

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