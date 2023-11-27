Amazon анонсувала тонкий клієнт для сервісу WorkSpaces

27 ноября 2023 г., 17:35

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За повідомленням Amazon, представлений компанією пристрій Thin Client виконує функцію тонкого клієнта для підключення до віртуальних робочих станцій, які доступні в сервісі WorkSpaces. Зазначається, що ці пристрої попередньо конфігуруються і поставляються безпосередньо кінцевому користувачеві, готові до розгортання, підключення та використання.



Конструктивно Thin Client являє собою невеликий куб, який підключається безпосередньо до монітора, клавіатури, миші та інших периферійних пристроїв з інтерфейсом USB, таких як гарнітури, мікрофони та камери. За допомогою додаткового концентратора він також може керувати другим монітором. Адміністратор може створювати середовища, що надають користувачам доступ до Amazon WorkSpaces, Amazon WorkSpaces Web або Amazon AppStream 2.0, з різними варіантами управління ідентифікаційними даними та обліковими записами користувачів за допомогою Active Directory.



Оскільки робоче середовище налаштовується й адмініструється централізовано, менше роботи доводиться виконувати на місцях, що веде до подальшого зниження витрат. Крім того, пристрої набагато простіші за ноутбуки, у них менше деталей, які можуть зламатися, зноситися або бути замінені.



Ці пристрої поставляються із захищеним "секретом", який використовується для встановлення довірчих відносин з адміністративною службою. На пристрої не зберігаються дані, і він не може містити неавторизовані додатки, які можуть спробувати здійснити витік даних. Це також дає змогу знизити ризик витоку даних у разі, якщо співробітник залишає робоче місце, не повернувши наданий роботодавцем ноутбук.



Адміністратори можуть легко створювати нові середовища для користувачів або груп користувачів, розсилати їм коди активації та керувати середовищем за допомогою консолі управління AWS Management Console. Вони можуть встановлювати графіки оновлення та виправлення програмного забезпечення, перевіряти відповідність вимогам і керувати користувачами протягом певного часу.



Користувачі можуть за лічені хвилини розпакувати та під'єднати пристрої, ввести коди активації, увійти в середовище віртуальних робочих станцій і одразу ж стати до роботи. Їм не потрібно відповідати за встановлення виправлень і оновлень програмного забезпечення, і вони можуть зосередитися на своїй роботі.



Серед можливих варіантів використання новинки відзначаються ситуації, коли потрібен постійний доступ протягом тривалого часу: кол-центри, робочі, навчальні центри тощо. Крім того, є й інші ситуації, коли доступ необхідний на короткий термін: системи реєстрації на великих заходах, центри обробки викликів, створені на тимчасовій основі для проведення спеціальних заходів або надзвичайних ситуацій, ліквідація наслідків стихійних лих тощо. З огляду на те, що деякі співробітники не повертають ноутбуки роботодавцю під час звільнення, надання їм недорогих пристроїв, які не мають локального сховища, має великий сенс.



Вартість пристроїв Thin Client становить $195 або $280 з додатковим концентратором, що дозволяє використовувати другий монітор. За управління, обслуговування та моніторинг кожного пристрою стягується плата в розмірі $6 на місяць; крім того, оплачується базова служба віртуальних робочих станцій.

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