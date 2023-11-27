Поставки модулів камер для смартфонів впадуть у 2023 році на 8,9%

27 ноября 2023 г., 16:26

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TrendForce повідомляє про значне зниження поставок модулів камер для смартфонів у 2023 році - на 8,9% до 4,065 млрд одиниць.



Цей спад пов'язаний зі зниженням виробництва смартфонів і розвитком тенденцій інтеграції камер великими брендами. Однак після року вичерпання запасів у 2024 році очікується відновлення виробництва смартфонів, що потенційно призведе до відродження ринку модулів камер для смартфонів. Очикується зростання на 3% у річному обчисленні до приблизно 4,171 мільярда одиниць.



У 2023 році сектор смартфонів зіткнувся з повільнішим, ніж очікувалося, відновленням після пандемії в Китаї та нестримною глобальною інфляцією. Деякі бренди скоротили виробництво, щоб протистояти млявому споживчому попиту, що призвело до падіння в річному обчисленні.



TrendForce також відзначає зміщення фокусу в бік переходу фронтальних камер до 50 Мп і зменшення кількості основних камер до трьох у моделях середнього класу. Ця стратегія, прийнята Samsung, а також OPPO, Vivo, Honor і Transition.



Однак TrendForce вважає, що ці зміни в конфігураціях модулів камер залежать від уподобань споживачів. Наприклад, iPhone 15 Pro Max 2023 року від Apple зі значним оновленням до тетрапризного телеоб'єктива з 5-кратним оптичним зумом підвищив інтерес споживачів. І це, ймовірно, стимулюватиме аналогічні оновлення серед конкуруючих брендів.



Еволюція смартфонів у бік більш витонченого дизайну пристроїв створює певні труднощі через обмежений внутрішній простір, що перешкоджає встановленню масивніших об'єктивів і більших сенсорів. Це обмеження може спричинити такі проблеми, як шумові артефакти, розмиття та переекспозиція на фотографіях. Отже, програмна підтримка апаратного забезпечення стає важливим рішенням для підвищення продуктивності камер, а алгоритми покращення зображень зі штучним інтелектом відіграють ключову роль в оптимізації якості зображень.



TrendForce очікує, що впровадження AI прокладе новий курс для поліпшення продуктивності камер смартфонів. Когнітивна технологія ISP на основі AI, яка виконує семантичну сегментацію в реальному часі та індивідуальну оптимізацію елементів у кадрі (наприклад, обличчя, волосся, окуляри або об'єкти), здатна революціонізувати якість фотографій. Таке покращення відбувається миттєво під час зйомки, що спрощує процес обробки зображень і виключає необхідність пост-редагування.

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