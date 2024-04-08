Мінфін схвалив стратегічний план цифровізації Держмитслужби

8 апреля 2024 г., 16:35

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Міністерство фінансів України схвалило «Стратегічний план цифровізації» Державної митної служби. Документ розроблено у контексті підготовки України до вступу до Європейського Союзу та виконання угоди про асоціацію в частині гармонізації митних процесів з європейськими стандартами.

Схвалення плану є також однією з трьох умов плану в рамках інструменту ЄС Ukraine Facility на найближчі три місяці у сфері відповідальності Міністерства фінансів. Виконання всіх індикаторів для першого етапу дозволить залучити бюджетну підтримку обсягом близько 4 млрд євро.

Серед ключових змін, що передбачені «Стратегічним планом цифровізації» Держмитслужби: розвиток та адаптація митних ІТ-інструментів в Україні, узгодження цих процесів з ЄС; покращення взаємодії митних органів та бізнесу; боротьба з корупцією та шахрайством.

Зокрема, у 2024 році очікується завершення розробки автоматизованої системи митного оформлення «Центр» (АСМО.Центр), у якій міститимуться різні документи, наприклад, електронні копії митних декларацій, а також оновленої національної системи гарантій (GMS-UA), яка забезпечить гарантування товарів у режимі спільного транзиту. Далі очікуються етапи тестування, впровадження та промислової експлуатації.

Також найближчим часом на митниці почнеться впровадження системи рішень (CDS). Це автоматизована система, яка оброблятиме рішення митних органів у форматі обміну даними, який використовується в ЄС.

У цей же період має завершитися тестування системи боротьби з підробкою та піратством (COPIS). Це платформа, яка міститиме інформацію про правовласників та історію їхніх заявок, подання до них змін тощо.

План розроблений в горизонті планування до кінця 2028 року і має постійно оновлюватися та актуалізуватися відповідно до потреб сьогодення. Майже кожен компонент «Стратегічного плану» передбачає антикорупційні заходи, оскільки його суть – мінімізація впливу людського фактора.

Окрім того, він побудований на принципах захищеності та незмінності даних. Захищеність даних нових митних ІТ-інструментів забезпечить їх конфіденційність, а також розмежування доступу до них. Незмінність даних забезпечить фіксацію та відстеження історії будь-яких запитів та транзакцій, ідентифікацію користувачів тощо.

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