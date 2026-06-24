Superhuman купує GPTZero для боротьби з експансією низькоякісного штучного інтелекту в мережі

24 июня 2026 г., 18:51

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Компанія Superhuman офіційно оголосила про намір придбати платформу GPTZero, яка є одним із лідерів у сфері виявлення генерованого штучним інтелектом контенту.





Як повідомляє розробник із посиланням на свіже дослідження аналітичної агенції Graphite, близько 50% усього текстового контенту в сучасному інтернеті наразі створюється за допомогою AI без належного людського нагляду, що призводить до засилля так званого AI slop (текстового шлаку).





Фінансова вартість та умови поглинання платформи, створеної розробниками Едвардом Тяном (Edward Tian) та Алексом Цуєм (Alex Cui), наразі не розголошуються. Зазначається, що об'єднання зусиль дозволить інтегрувати інструменти перевірки автентичності безпосередньо в щоденні робочі процеси мільйонів користувачів.





Головна мета об'єднання брендів - створення універсального інфраструктурного шару автентичності, якого наразі гостро бракує цифровому простору для верифікації студентських есе, робочих резюме, юридичних звітів та медійних матеріалів. Додаток GPTZero завоював репутацію надійного інструменту серед видавців, освітян та HR-менеджерів завдяки глибокому аналізу шаблонів машинного письма. З іншого боку, Superhuman володіє базою з 40 млн щоденних активних користувачів та спеціалізується на розумінні природних паттернів людського письма. Власна технологія детекції Superhuman наразі посідає перше місце за якістю розпізнавання у незалежному бенчмарку RAID, де її ефективність було протестовано на понад 670 000 реальних текстів із різними стилями та навмисними спробами обійти алгоритми захисту.





Спільний технологічний стек компаній забезпечить повний спектр інструментів для прозорості контенту. Сюди увійде класичне виявлення машинного тексту, автоматичний запуск пошуку плагіату за глобальними онлайн-базами, а також функція AI vision для сканування та маркування генерованого контенту безпосередньо під час перегляду вебсторінок. Особливу увагу розробники приділили інструментам боротьби з галюцинаціями моделей, що дозволяють автоматично виявляти сфабриковані твердження чи фейкові цитати, та модулю верифікації джерел, який підтверджує реальне існування вказаних у звітах посилань. Окрім того, система отримає трекер авторства (authorship tracking), що фіксуватиме весь процес створення документа в режимі реального часу. Найближчим часом весь цей інструментарій з'явиться всередині AI асистента Superhuman Go, який підтримує інтеграцію з 1 млн сторонніх додатків та вебсайтів.





Попри те, що половина вебсторінок уже заповнена машинними текстами, згадане дослідження Graphite показує, що 86% статей, які видає пошукова система Google Search, досі створюються людьми. Це підтверджує тезу про те, що цінність автентичного людського контенту стрімко зростає за аналогією з органічною їжею чи товарами ручної роботи. Керівництво компаній наголосило, що особливу увагу після злиття буде приділено сфері освіти, яка наразі переживає кризу оцінювання знань через інтеграцію AI у процес навчання. Спільні продукти допоможуть викладачам та студентам адаптуватися до нових умов, зберігаючи принципи академічної доброчесності та забезпечуючи прозорий зворотний зв'язок під час перевірки оригінального мислення.





Нагадаємо, що Superhuman раніше мала назву Grammarly, і ця компанія була заснована українцями.

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