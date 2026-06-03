HPE презентує ProLiant DL394 Gen12 на базі процесорів NVIDIA Vera CPU

3 июня 2026 г., 11:45

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Компанія HPE оголосила про розширення своєї лінійки серверів та презентувала нову модель HPE ProLiant Compute DL394 Gen12, яка працює на базі процесорів NVIDIA Vera CPU.



Реліз відбувся на виставці COMPUTEX 2026 у Тайбеї в межах нової технологічної колаборації з NVIDIA та Redpanda. Нова архітектура розроблена спеціально для задоволення потреб обчислень наступного покоління, включаючи навчання з підкріпленням, обробку даних у масштабах AI фабрик та роботу автономних інтелектуальних агентів. Головний виконавчий директор HPE Антоніо Нері (Antonio Neri) підкреслив, що перехід від генеративних моделей до автономних систем докорінно змінює роль обчислень на підприємствах, вимагаючи виняткової продуктивності CPU для миттєвого міркування.



Головною особливістю сервера HPE ProLiant Compute DL394 Gen12 є вирішення проблеми затримок пам'яті за допомогою монолітного дизайну NVIDIA Vera. На відміну від традиційних багатоядерних чиплетних архітектур, що страждають від нерівномірного доступу до пам'яті (NUMA) та змінних затримок, новий процесор виступає в ролі швидкісного оркестратора. Використання енергоефективної оперативної пам'яті LPDDR5X дозволило досягти сумарної пропускної здатності у 1,2 ТБ/с, що забезпечує до 14 ГБ/с на кожне ядро. Засновник та керівник NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) відзначив, що процесор Vera створювався саме для оркестровки AI фабрик, демонструючи вдвічі вищу ефективність та швидше виконання завдань порівняно з архітектурою x86.



Першим великим клієнтом, який вивчає впровадження цієї платформи, стала Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE). «NYSE обробляє понад 1,1 трильйона повідомлень за день, і в колаборації з Redpanda та HPE, використовуючи процесори NVIDIA Vera, ми будемо масштабувати наші потужності», як підкреслила президентка NYSE Group Лінн Мартін (Lynn Martin), зазначивши, що це дозволить оптимізувати затримки та надійність для підтримки високопродуктивної ринкової інфраструктури. Зі свого боку, HPE інтегрувала у сервер систему безпеки iLO 7 та чіп Silicon Root of Trust, завдяки чому ProLiant DL394 Gen12 став першим на ринку сервером, що відповідає вимогам NIST щодо стійкості до квантових кібератак. Новинка надійде у продаж восени 2026 року як частина спільного портфоліо NVIDIA AI Computing by HPE.

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