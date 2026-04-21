Adobe представляє CX Enterprise - агентна система AI відтепер керуватиме клієнтським досвідом

На щорічній конференції Adobe Summit у Лас-Вегасі компанія Adobe представила Adobe CX Enterprise - комплексну систему на базі агентного AI, призначену для автоматизації всього життєвого циклу клієнтського досвіду. Рішення об'єднує автономних AI-агентів, каталог навичок та підтримку протоколу Model Context Protocol (MCP) для створення надійних робочих процесів, які піддаються аудиту. Система базується на десятиліттях досвіду Adobe у роботі з даними та контентом, що дозволяє агентам розуміти контекст бренду та діяти в межах встановлених правил безпеки.

Ключовим компонентом новинки став Adobe CX Enterprise Coworker - цифровий «координатор», здатний перетворювати бізнес-цілі у багатоступеневі плани дій. Наприклад, для досягнення цілі зі збільшення перехресних продажів система самостійно залучає потрібних агентів для сегментації аудиторії, створення креативів та аналізу ефективності. Керування цими процесами здійснюється через Adobe Experience Platform (AEP), яка щорічно забезпечує понад трильйон клієнтських взаємодій і тепер слугує «контекстним шаром» для всієї агентної системи.

Adobe також підтвердила прихильність до відкритої екосистеми, оголосивши про глибоку інтероперабельність із рішеннями партнерів, серед яких AWS, Anthropic, Google Cloud, IBM, Microsoft, NVIDIA та OpenAI. Завдяки Adobe Marketing Agent можливості платформи стануть доступними безпосередньо в популярних корпоративних інтерфейсах, таких як Microsoft 365 Copilot, ChatGPT Enterprise та Claude Enterprise. Це дозволяє компаніям використовувати можливості Adobe у звичних робочих середовищах.

Для розробників Adobe надає інструментарій, що включає сервери MCP та інфраструктуру для створення кастомізованих сценаріїв використання. Президент бізнес-напрямку Customer Experience Orchestration Аніл Чакраварті (Anil Chakravarthy) підкреслив, що CX Enterprise дозволяє бізнесу вийти за межі AI-експериментів до реальних результатів. Очікується, що Adobe CX Enterprise Coworker стане загальнодоступним вже у найближчі місяці, пропонуючи новий рівень автоматизації при збереженні повного контролю з боку людини.

Аналітики зазначають, що Adobe робить рішучий крок у трансформації маркетингу, переходячи від інструментів для створення контенту до систем управління бізнес-результатами. Впровадження Adobe CX Enterprise означає, що AI-агенти стають повноцінними «співробітниками», здатними не просто виконувати команди, а самостійно планувати складні кампанії. Використання протоколу MCP підтверджує прогнози Gartner щодо важливості сумісності AI-систем: Adobe прагне стати центральним хабом, який об'єднує дані від різних провайдерів (від OpenAI до Anthropic) у єдиний керований потік.

Стратегічна цінність цієї новинки полягає у вирішенні проблеми «галюцинацій» та некерованої поведінки AI у корпоративному середовищі. Завдяки Adobe Brand Intelligence система гарантує, що кожна дія агента відповідатиме гайдлайнам бренду. У 2026 році, коли довіра до AI стає головним бар'єром для масштабного впровадження, акцент Adobe на аудиті та безпеці (governance) робить CX Enterprise потужним конкурентом для аналогічних рішень від Salesforce та Microsoft, особливо в сегменті великого бізнесу з великою кількістю неструктурованих медіаданих.

