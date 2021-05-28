Acer представляє тонкi та гiперпотужнi ноутбуки Swift X

28 мая 2021 г., 9:35

+11

голос Tweet

Компанія Acer оголосила про вихід ноутбука Swift X – нової моделі популярної лінійки ноутбуків Swift. Цей ультратонкий і легкий ноутбук, що виводить дизайн ультракомпактних ПК на новий рівень, має мобільний процесор AMD серії Ryzen 5000 з архітектурою Zen 3 та новітня відеокарта для ноутбуків NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

«Нові моделі ноутбуків Acer розроблені таким чином, щоб запропонувати споживачам якомога ширший вибір потужних ультрапортативних комп’ютерів», – розповідає Джеймс Лін (James Lin), генеральний директор відділу з виробництва ноутбуків підрозділу ІТ-продуктів для бізнесу компанії Acer. «Професіоналам потрібен ноутбук зі стильним дизайном, досить компактний, щоб носити з собою протягом дня, але при цьому достатньо потужний, щоб виконувати одразу кілька ресурсомістких програм. Ми намагаємося досягнути цього балансу під час створення кожного нашого пристрою».



Acer Swift X (SFX14-41G) – перший ноутбук серії Swift з окремою відеокартою й корпусом вагою всього 1,39 кг. Завдяки відеокарті для ноутбуків NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti з архітектурою NVIDIA Ampere, мобільному процесору AMD Ryzen 7 5800U та оперативній пам’яті ємністю 16 ГБ цей комп’ютер характеризується надзвичайною потужністю, тому чудово підійде представникам творчих професій, наприклад відеоредакторам або фотографам. Як і решта ноутбуків лінійки Swift, ця модель має компактний металевий корпус – його товщина лише 17,9 мм.



Високу продуктивність Acer Swift X додатково посилюють SSD-диски ємністю 2 ТБ, завдяки яким можна брати з собою всю потрібну роботу, і акумулятор з підтримкою швидкої зарядки та ємністю 59 Вт, що дає змогу працювати в автономному режимі до 17 годин[1].



Swift X має 14-дюймовий дисплей IPS FHD із чудовим співвідношенням екрана/корпуса, яке становить 85,7 %, яскравістю 300 нітів та 100-відсотковим охопленням колірного спектру sRGB цього достатньо для редагування відеоконтенту з роздільною здатністю 4K або обробки фотографій. Численні порти, зокрема повнофункціональний USB Type-C, забезпечують надшвидке передавання даних, потокове передавання відео та заряджання акумуляторів, полегшуючи цей процес, тоді як Wi-Fi 6 уможливлює швидший загальний зв’язок.



Ноутбук також оснащений оптичним датчиком сканування відбитків пальців для безпечного входу за допомогою функції Windows Hello, підтримує спеціальну технологію на базі штучного інтелекту, яка приглушує фоновий шум, для здійснення комфортних відеодзвінків, а також технологію Acer BlueLightShield, що допомагає зменшити напругу очей під час тривалих сеансів редагування контенту.



У новому Swift X, створеному для інтенсивної роботи, використовується вентилятор із 59-ма лопатями 0,3 мм завтовшки та дві мідні теплові трубки D6, які допомагають відводити тепло. Низка інших нововведень також підвищує ефективність охолодження ноутбука: конструкція клавіатури з отворами для притоку повітря виводить приблизно на 8–10 % більше тепла, ніж стандартна, а об’ємне кільце з похилою поверхнею, розміщене у верхній частині вентилятора, на 5–10% поліпшує циркуляцію повітря.



Ноутбук Acer Swift X (SFX14-41G​) надійде до продажу в Україні за ціною від 33 990 грн. у 3-му кварталі 2021 року.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!