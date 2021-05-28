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ELKO Ukraine начнет поставки продуктов из промышленной линейки DJI

28 мая 2021 г., 10:25

ELKO Ukraine начнет поставки продуктов из промышленной линейки DJI

Один из крупнейших дистрибьюторов ИТ-продуктов и комплексных решений ELKO Ukraine сообщил о расширении дистрибьюторского соглашения с компанией DJI, которая является безусловным лидером на рынке дронов не только Украины, но и во всем мире. В дополнение к потребительской линейке DJI компания ELKO Ukraine получила право на поставку промышленных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как отмечается, дроны из промышленной линейки DJI широко используются ведущими компаниями во всем мире для решения самых разнообразных задач в сфере безопасности, нефтегазовой отрасли, энергетике, агропромышленности, аэрофотосъемке и многих других областях.

Партнерам ELKO Ukraine для заказа уже доступны беспилотные решения DJI: Mavic 2 Enterprise Advanced, Mavic 2 Enterprise Series, Matrice 300 RTK, Matrice 200 Series V2 и многие другие.

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